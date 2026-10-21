Clausuran durante un mes un conocido bar del centro de Zaragoza por "denegar el acceso a la autoridad"

El bar San Braulio, ubicado en el número 7 de la calle Espoz y Mina, deberá cerrar durante un mes tras cometer una infracción "muy grave".

Así se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo que se celebrará este jueves 22 de octubre en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El consistorio impondrá al local un mes de clausura como sanción a haber denegado el acceso a la autoridad.

El próximo jueves también se tratarán otros expedientes, en los que se recogen sanciones de hasta 1.500 euros.

Es el caso del bar Luna de Estambul, ubicado en la calle Lagos de Coronas. Según se expone en el orden del día, el establecimiento habría sobrepasado en hasta 6,50 horas el horario de cierre.

Dos horas y 10 minutos habría estado de más el local Pal Mundo, en el número 22 de la calle de Batalla de Lepanto. Hecho por el que la Gerencia le impondrá un pago de 1.500 euros también.

Medidas de prevención

En el número 14 de la misma calle, El Padrón se enfrenta a una sanción parecida. Hasta 1.000 euros de multa podría tener que pagar el dueño del local, aunque en su caso se debe a que el local no contaba con las medidas de prevención que rige la normativa municipal.

El local Kokoro, en la calle Arzobispo Apaolaza, se enfrenta también a una sanción de 900 euros por el mismo motivo. El recreo, en Doctor Iranzo, o Jasser, en la calle de Calatorao, tendrán que pagar 601 euros por no tener tampoco las medidas de prevención necesarias.

Casa Pascualillo, en la calle Libertad, se expone, por su parte, a una multa de 900 euros por llevar a cabo una actividad que no permite su licencia municipal.

Eso sí, todos los establecimientos pueden recurrir las sanciones para exponer su versión y evitar así las multas.

Algo que, pese a intentarlo, no ha conseguido La Vie est Belle, en la calle de Mompeón. La Gerencia desestimará este jueves su petición y deberá hacer frente a 1.500 euros de sanción.