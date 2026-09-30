Una mítica cervecería con 11 años de historia, a la venta por 50.000 euros en Zaragoza: "Tiene un rollo muy guay"

El bar-cafetería Beer Corner, ubicado en el barrio de la Magdalena, se traspasa después de 11 años de actividad.

El establecimiento, especializado en cerveza artesana, cambia de manos "debido a un cambio de actividad de sus responsables", según señalan desde la asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia.

Se trata de un bar que lleva conquistando a los zaragozanos y visitantes desde hace más de una década.

Y no solo por su espectacular bebida a base de lúpulo, sino también por "su deliciosa comida y el rollo tan guay del local". Al menos, así lo destacan algunos ciudadanos en las reseñas del local.

El local se entrega completamente equipado y en funcionamiento, por lo que el nuevo propietario podrá continuar con el negocio de manera inmediata.

Ubicado en el número 2 de la calle de Heroísmo, muy próximo al Coso y a la plaza de San Miguel, el establecimiento cuenta con aproximadamente 85 metros cuadrados en la planta calle, distribuidos entre la sala y la cocina.

Además, dispone de una planta inferior en la que se encuentran los baños y el almacén.

Atractivos del local

Uno de los principales atractivos del local, según destacan desde la asociación, es que se entrega con todo el equipamiento necesario para continuar la actividad hostelera. Esto incluye sus 10 grifos de cerveza artesana, uno de sus grandes atractivos.

La cocina está completamente equipada y dispone de salida de humos, lavavajillas, cámaras frigoríficas, congeladores y otros elementos necesarios para el servicio.

El establecimiento también cuenta con insonorización y licencia de actividad con horario de apertura de 6:00 a 1:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo, el horario se amplía hasta las 2:00 horas.

Asimismo, dispone de licencia de terraza para cuatro mesas y un elemento auxiliar de apoyo, como un tonel o similar.

El traspaso de Beer Corner se ofrece por 50.000 euros, mientras que el alquiler mensual es de 1.000 euros.

El establecimiento se entrega tal y como se encuentra actualmente, con todo su equipamiento y libre de cargas.