Desalojan un edificio del Casco Histórico de Zaragoza por riesgo crítico de seguridad: hay 12 personas afectadas

Desalojo de un edificio en la plaza Santo Domingo de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado el desalojo preventivo y temporal del inmueble situado en el número 17 de la plaza Santo Domingo después de detectar un grave riesgo estructural que podría comprometer la seguridad de sus ocupantes.

El edificio, formado por planta baja y cinco pisos, cuenta con seis viviendas y una comunidad de propietarios constituida.

La medida afecta a doce personas, entre ellas cuatro menores.

La situación fue detectada tras una inspección de oficio realizada por técnicos del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento, que analizaron el estado de conservación del inmueble y la gravedad de los daños.

Según la inspección municipal, el edificio presenta un deterioro severo relacionado con problemas de humedad procedentes de las bajantes.

Las filtraciones han afectado especialmente a los elementos estructurales situados en las zonas de cocinas y baños, hasta alcanzar un nivel de degradación que hace posible el colapso de parte de estas áreas.

Ante el riesgo existente, el consistorio ha requerido a los propietarios que acometan las obras de consolidación y reparación necesarias.

Los trabajos deberán garantizar la seguridad del inmueble antes de que los residentes puedan regresar a sus viviendas.

El Ayuntamiento también ha activado el protocolo de emergencia de los Servicios Sociales para proporcionar alojamiento temporal a las familias afectadas.

Los vecinos, no obstante, han rechazado por ahora esta alternativa al señalar que disponen de otras opciones de alojamiento con familiares o amigos.

El desalojo se está desarrollando con la intervención coordinada de Bomberos, Policía Local, técnicos municipales, personal de Inspección Urbanística y profesionales de los Servicios Sociales.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar tanto la evacuación de los residentes como su atención mientras se determina la solución necesaria para recuperar la seguridad del edificio.