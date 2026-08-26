Zaragoza se suma a la concentración en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre: "Nos preocupa y nos afecta a todos"

La situación límite en la que se encuentra Ceuta preocupa a Zaragoza. Tras la masiva llegada de inmigrantes procedentes de Marruecos la Ciudad Autónoma está en una situación de colapso e inseguridad como denuncian sus propios vecinos.

Una imagen que está suponiendo reacciones por parte de los vecinos de la Península que no paran de mostrar su solidaridad a través de manifestaciones, concentraciones o declaraciones en redes sociales.

Ante lo que está ocurriendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado una concentración el próximo 2 de septiembre para mostrar el apoyo a los vecinos ceutíes.

El Ayuntamiento de Zaragoza, así, ha anunciado que se suma a esta propuesta. El acto tendrá lugar el miércoles a las 20.00 frente al consistorio zaragozano.

La convocatoria, surgida a raíz de la visita de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, a la Ciudad Autónoma supone un llamamiento a todos los municipios españoles a concentrarse frente a los diferentes consistorios en señal de apoyo a Ceuta, tras la complicada situación que atraviesa desde finales de julio.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido mostrar su absoluto respaldo a la Ciudad Autónoma, animando a los zaragozanos a sumarse a esta concentración.

"Lo que está sucediendo en Ceuta nos preocupa y nos afecta a todos. Es una cuestión de solidaridad y de apoyo a nuestros vecinos ceutíes, que necesitan saber que estamos con ellos", ha señalado.

La elección del 2 de septiembre para albergar esta iniciativa coincide con la celebración del Día de Ceuta, una fecha especial para esta ciudad, que atraviesa "el momento más difícil de su historia reciente", como explicaba su presidente, Juan Vivas.