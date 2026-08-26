Ya es oficial: comienza la campaña de Volveremos en Zaragoza con 3 millones de euros de saldo disponible

La dueña de una papelería leyendo el código QR de Volveremos Ayto Zaragoza

La Vuelta al Cole de Volveremos se pone en marcha este miércoles en todo Aragón. Zaragoza inicia esta nueva campaña con un presupuesto que alcanza los 2.976.608 euros.

El objetivo es aliviar a las familias la cuesta de septiembre, tras las vacaciones de verano.

La aportación interinstitucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han incrementado un 10,2% los 2,7 millones que ya fueron récord de La Vuelta al Cole en 2025.

Desde este miércoles 26 de agosto, los ciudadanos podrán acumular el 20 % del valor de las compras realizadas los miércoles y viernes hasta que se agote el presupuesto. El saldo acumulado en los dispositivos móviles se puede redimir cualquier día hasta el 31 de diciembre.

Más de 2.300 negocios de Zaragoza y más de 100.000 usuarios registrados en la aplicación móvil vuelven a conectarse a través de la app de Volveremos.

En esta nueva edición se ha extendido a otras 71 localidades de la Comunidad Autónoma.

En este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta 1.488.302 euros y el Gobierno de Aragón esa misma cuantía para la ciudad de Zaragoza.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha animado a utilizar ese programa de incentivos desde la papelería 'Tu tienda de al lado', en el barrio de Rosales del Canal.

En dicho establecimiento muchas familias pueden adquirir los libros escolares en su librería de proximidad, que experimenta uno de los picos de actividad más importantes del año aún más intenso por el programa Volveremos.

Gimeno, ha recordado el impacto positivo que genera esta campaña, justo en el momento en el que las familias, tras sus vacaciones, tienen que hacer frente a gastos específicos por el principio de curso.

"Estamos ya más cerca de los 600 euros que de los 500 euros por alumno en cada hogar. El coste de la vida sube de manera desmedida en España, con una inflación que ronda el 3,6 en un año y que también se va a notar en los uniformes, los libros y el material escolar", ha explicado.

De igual forma ha recalcado que el saldo supone "un verdadero alivio" para los zaragozanos como también para todos esos establecimientos tras el mes de agosto.

Los usuarios deben descargarse la aplicación móvil que está disponible en Android e iOS, registrarse con sus datos y presentar el código QR que se genera en esta app para recibir su saldo del 20% del tique de compra.

Desde ese momento, podrá disponer de ese monedero electrónico para utilizarlo en compras dentro de la red de negocios que pertenecen a Volveremos y que están señalizados convenientemente.

Segunda campaña del año

Después de la campaña de junio, el consistorio destinó un millón de euros a esta primera campaña de los 4,5 millones del presupuesto municipal 2026, que se complementaron con 882.000 euros aportados por el del Gobierno de Aragón.

Ahora llega uno de los momentos centrales del calendario de este programa con La Vuelta al Cole.

Por ahora, se han generado ventas por valor de 15,6 millones de euros desde que se reactivó Volveremos en 2026. Casi la mitad del total del presupuesto de la campaña de junio, 900.000 euros, están todavía en los monederos virtuales de los usuarios.

Desde su implantación en 2020, este programa ha experimentado un crecimiento sostenido como una herramienta de respaldo a las pymes y autónomos de la ciudad en plena pandemia.

Volveremos ha superado ya los 300 millones de euros de ventas en la red de negocios adheridos sólo en Zaragoza capital, un enorme impacto positivo directo en las cuentas de resultados.

De media, cada uno de ellos ha generado en el último ejercicio más de 3.200 euros mensuales de ventas vinculados a esta aplicación.