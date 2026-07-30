Chueca pide a los sindicatos que dejen de "pensar en sí mismos" ante las acusaciones de "fracaso" del Viogén

La implantación del sistema Viogén en Zaragoza está levantando ampollas entre los sindicatos policiales y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha criticado que los sindicatos policiales "solo piensan en si mismos" y "en cobrar más".

Unas declaraciones que se dan cuando los sindicatos se han manifestado en una rueda de prensa que ofrecía este jueves Chueca en Las Fuentes. En un comunicado han denunciado el "fracaso" en el modelo interpuesto para llevar a cabo la Unidad Égida que permitirá la protección de mujeres víctimas de violencia de género en Zaragoza.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa de Zaragoza ha acusado a los sindicatos de "estar intentando cobrar un plus mayor y cambiar las condiciones que se han pactado". Según lo anunciado, los 9 policías (ocho agentes y una intendenta) que la fueran a componer van a recibir un complemento específico bruto mensual de 94,65 euros.

"Lejos de estar contentos para poner las unidad en marcha estamos viendo unos sindicatos que solo están pensando en cobrar más y solo piensan en sí mismos", ha criticado. De igual forma, ha manifestado que Zaragoza es de las pocas ciudades que les impone un plus por permanecer a la unidad.

Además ha recordado que los sindicatos "tienen el compromiso de que cuando pase un año en función del volumen volveremos a sentarnos". De igual forma, ha apelado a la "vocación de servicio" y ha pedido que muestren "un poquito de generosidad y que piensen más en las mujeres".

Por su parte, los sindicatos policiales señalan que las condiciones interpuestas han supuesto "un fracaso" en el que solo "únicamente nueve agentes", lo que supone menos del 0,7% de la plantilla de la Policía Local, se han presentado para unirse a la Unidad Égida.

Así, desde los representantes sindicales se preguntan tras las palabras de la alcaldesa que "si estar con un teléfono operativo 330 días solo vale 90 euros". A lo que también se les genera duda "si es un problema de dinero o que no creen en la unidad".

En este sentido, señalan que si fuera ese el caso "el Ayuntamiento puede pedir hasta 38.000 euros de subvención al Gobierno de Aragón".

De igual forma, rechazan las palabras de Chueca ante la desprotección de las mujeres ya que "actualmente están en manos de la Policía Nacional.

A esto se une las dudas ante el desconocimiento de cuándo comenzará a funcionar realmente la unidad, si las ocho plazas podrán cubrirse y cuáles serán finalmente los criterios de selección que se aplicarán.

Por ello, señalan que el Ayuntamiento de Zaragoza "está a tiempo de rectificar" y vuelven a solicitar una reunión con la alcaldesa de Zaragoza para trasladarle soluciones propuestas y que asuma la negociación durante este mes de agosto.