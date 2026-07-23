Zaragoza endurece las multas contra el top manta: se sancionará con hasta 3.000 euros a petición de Vox

La nueva ordenanza endurecerá las sanciones hasta los 3.000 euros. E. E.

Zaragoza endurecerá las multas contra el top manta. Las sanciones serán de hasta 3.000 euros por llevar a cabo este tipo de venta ilegal en las calles de la ciudad.

Así quedará, blanco sobre negro, en la nueva Ordenanza Cívica de la ciudad tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en la Comisión Plenaria Extraordinaria de Presidencia.

Serán un total de cinco enmiendas de los de Abascal las que se incorporarán en el texto. La primera es que quedará prohibido el uso de pasamontañas, burkas, niqabs y otro tipo de prendas que cubran el rostro para acceder a los equipamientos y edificios de titularidad municipal.

Además, se reforzarán las medidas frente a los ruidos, el botellón, los actos vandálicos y las ocupaciones ilegales en Zaragoza.

Según lo ha trasladado Eva Torres, portavoz del grupo municipal, pretenden "mejorar así el texto inicial y dar una respuesta contundente a las preocupaciones de los vecinos de los diferentes distritos y barrios rurales".

Tomando como referencia "normativas de éxito" como la de Palma de Mallorca, Vox ha solicitado también endurecer las sanciones contra la venta ambulante ilegal y el acoso comercial, permitiendo la intervención cautelar de la mercancía para desincentivar estas prácticas.

Las multas contra los actos vandálicos (como grafitis y daños a edificios protegidos) saldrán más caras y, además, se fijarán los límites sobre el uso de fuentes de sonido en espacios municipales y se pondrá en marcha una campaña informativa para concienciar a los jóvenes sobre los deberes cívicos "sin sesgo ideológico".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.