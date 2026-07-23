Ibercaja activa un plan de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Aragón

Ibercaja ha activado un plan para apoyar a los agricultores y ganaderos de las localidades aragonesas que se están viendo afectadas de forma dramática por los incendios que se están extendiendo por distintos puntos de la Comunidad.

La entidad ha puesto en marcha un protocolo para transmitir su apoyo incondicional a un sector estratégico para la economía local. Con ello esperan que agricultores y ganaderos puedan seguir realizando su actividad habitual a pesar de haber perdido una buena parte de los ingresos previstos.

Dentro de ese protocolo, Ibercaja ha puesto a disposición de los damnificados líneas de financiación específicas en condiciones especiales. Además, ha ofrecido anticipos de las ayudas institucionales o indemnizaciones de seguros a las que pudieran tener derecho para restaurar los daños sufridos.

Aquellos clientes que deseen acogerse a este plan y a las condiciones especiales que ofrece, simplemente deben justificar que sus explotaciones se han visto afectadas. Deberán hacerlo mediante algún documento acreditativo o declaración expresa validada por su oficina bancaria.

“En Ibercaja tenemos un fuerte compromiso con las comunidades rurales y las empresas del campo español y, en particular, de las de Aragón, territorios origen del Banco con cuyas poblaciones tenemos una arraigada vinculación", explica Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón.

Por ello, ha añadido, "queremos apoyar al sector primario y lo hacemos con la financiación de múltiples proyectos agrarios en nuestro país, además de con estas ayudas en los momentos más difíciles para agricultores y ganaderos”.

Recomendaciones para los afectados por los incendios

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) han querido recordar a todos los afectados cómo pueden reclamar las personas afectadas por los daños ocasionados por un incendio forestal, tanto si tienen seguro como si no lo tienen.

Tras la extinción del incendio, las personas afectadas deben hacer balance de los daños en personas, viviendas, vehículos, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de los daños medioambientales.

Además, también deben saber cuál ha sido el origen del fuego y comprobar el alcance de la cobertura de su póliza del seguro.

De no contar con seguro, o si este no cubre el riesgo por incendios, en UCARAGÓN explican que se debe esperar a que el Gobierno declare la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y habilite ayudas específicas para paliar los daños derivados de la situación.

En caso de que una persona sufra lesiones o haya fallecido debido a su participación en los trabajos de extinción en un incendio forestal, el Consorcio de Compensación de Seguros responderá del siniestro.

En esta situación, el accidentado, el beneficiario, representante o heredero, en caso de fallecimiento, deberá formular, tan pronto como le sea posible, una solicitud de indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros.

En el caso de daños materiales, si se tiene una póliza de seguro que cubre el riesgo de incendio, los afectados deben ponerse en contacto con la aseguradora en un plazo de siete días. De esta manera se podrá realizar una evaluación de daños y efectuar la compensación pertinente.

Desde UCARAGÓN también recuerdan que el Consorcio de Compensación de Seguros, no cubre los daños materiales que se produzcan debido a los incendios.