Vuelven los 40 grados a Zaragoza: el Ayuntamiento activa el plan especial con las piscinas a mitad de precio

El termómetro del paseo de la Independencia, hace unas semanas. E. E.

Zaragoza volverá a registrar máximas de más de 40 grados en la que será la tercera ola de calor del verano.

El tiempo sigue sin dar tregua a la ciudad, que encadena noche tropical tras noche tropical. Por ello, el Ayuntamiento activará la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias esta próxima madrugada.

La previsión es que dure hasta el viernes 24 de julio hasta las 23:59, aunque esto se revisará, prolongará o modulará en función del pronóstico meteorológico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro podría alcanzar durante esta semana máximas de hasta 44 grados y mínimas de 24, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

Las medidas

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas. Esto supone un importante descuento respecto a los precios habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor. Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

Campaña informativa

Como cada año, el Consistorio ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor. Asimismo, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor, para que las tengan muy presentes durante estos días.

Los centros de convivencia para mayores actuarán, una vez más, como refugios climáticos donde protegerse del calor.

Este año, como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora (9 litros en continuo), con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC.

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza del Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde.

Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.