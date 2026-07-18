Las obras del Coso entran en una nueva fase: cambios para aparcar y afecciones al tráfico desde el miércoles

La reforma integral del Coso de Zaragoza entra en una nueva fase con importantes cambios para la movilidad.

El próximo miércoles, 22 de julio, se activará oficialmente la bautizada como fase 3.2 de las obras de reforma integral a partir de las 9.30. Con el inicio de esta nueva etapa, la maquinaria comenzará a trabajar directamente sobre el tramo del Coso comprendido entre las calles de Santa Catalina y de Josefa Amar y Borbón. Según la planificación del área de Infraestructuras, está previsto que estas tareas se prolonguen hasta principios del año 2027.

El avance de los trabajos mantiene la planificación general prevista, pero requerirá de adaptaciones específicas para el tráfico rodado en el entorno de las obras para garantizar la accesibilidad de los vecinos y usuarios:

Así, las calles de Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, Jerónimo Blancas y Eusebio Blasco quedarán configuradas en fondo de saco y pasarán a tener doble sentido de circulación.

Además, el cruce de la calle Jerónimo Zurita con Arquitecto Magdalena quedará señalizado y comenzará a funcionar como una rotonda para facilitar las maniobras de los vehículos.

A pesar de estos ajustes en el tráfico privado, el avance de la reforma no afectará al servicio de autobús urbano. Todas las líneas continuarán operando con normalidad, manteniendo sus desvíos e itinerarios actuales a través de Don Jaime y el eje plaza de San Miguel-Coso.

Para poder habilitar el doble sentido en las calles afectadas y garantizar el buen desarrollo de las obras, el servicio de Movilidad procederá a reorganizar los espacios de estacionamiento. A partir del miércoles se prohibirá aparcar en los siguientes puntos:

Calle Eusebio Blasco: Se suprime el estacionamiento actual para proceder a pintar una nueva reserva exclusiva para motos.

Calle Santa Catalina: Quedará prohibido aparcar en toda la vía. Se señalizará una nueva reserva para motos ubicada entre el acceso al aparcamiento y la zona de bicicletas.

Calle Arquitecto Magdalena: Se elimina el estacionamiento en todo el lado impar de la calle, lo que incluye la retirada del actual aparcabicis, medida necesaria para facilitar el doble sentido de circulación en la vía.

Calle Jerónimo Zurita: Se prohibirá aparcar entre los números 16 y 18 con el objetivo de instalar en ese espacio una nueva zona de carga y descarga que dé servicio a los comercios y residentes del sector.

15.700 m2 de transformación

Las obras de la reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel son ejecutadas por la empresa COPHA, con un presupuesto de 7.208.790,38 euros y un plazo de 15 meses. Esta reforma transformará este eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio urbano más seguro, confortable, accesible y sostenible.

El proyecto supone transformar más de 15.700 m² y el resultado será una intervención integral que prolongue el diseño del actual paseo de la Independencia, como solución de continuidad hacia la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina.

El sistema más directo para mantenerse informado y abierto a toda la ciudadanía es el Canal de Difusión de WhatsApp "Reforma Coso – Plaza San Miguel", que cuenta ya con un millar de ciudadanos suscritos y que se puede seguir de manera totalmente gratuita a través del enlace directo https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g o bien escaneando el código QR disponible en la web municipal con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo.