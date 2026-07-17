Suma y sigue: Zaragoza reparará las deterioradas pasarelas de madera del parque del Agua por 47.000 euros

Suma y sigue. El Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando por devolverle su esplendor al Parque del Agua Luis Buñuel.

Más allá de los grandes anuncios de la alcaldesa Natalia Chueca en el Debate Estado de la Ciudad, donde avanzó que desde el Gobierno municipal se pretende mejorar diferentes infraestructuras que presentan un importante desgaste tras casi dos décadas de uso.

Precisamente, este viernes, se ha sacado a licitación un contrato para la reparación de las deterioradas pasarelas de madera norte y sur.

Este tendrá un precio base de 47.056,30 euros y, además, en los pliegos se señala que el plazo de ejecución será del 1 de septiembre al 1 de octubre.

Más allá del desgaste visual que se observa en las infraestructuras, esta obra es necesaria -según declaran desde el Ayuntamiento en el contrato- debido a los problemas estructurales y de seguridad detectados en la misma, "que suponen un riesgo para los usuarios".

Otras zonas del parque

Esta medida se suma a otras tomadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para volver a recuperar este pulmón verde de la ciudad, como el canal de Aguas Bravas -que se volverá a poner en marcha en unos meses- o el centro de Hípica y el parque Multiaventura, que se convertirán en un bosque de cerezos.

Las instalaciones fueron desmontadas hace unos meses y, según lo anunció este miércoles la alcaldesa, la intención es crear en esa zona el Bosque "Z", que tendrá 60 cerezos de flor rosa y una pradera naturalizada", ha anunciado Natalia Chueca.

El presupuesto global previsto para las actuaciones en el parque es de aproximadamente 1 millón de euros. El proyecto incluye también la renovación de fuentes, la impermeabilización del acueducto, la recuperación de caminos y la renovación del mobiliario.