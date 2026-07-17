'Bandido' y un delantal, el homenaje de 'Belchite de Película' a dos grandes del cine español

Los 20 equipos participantes en la9ª edición de Belchite de Película deberán hacer hueco en sus guiones a los dos elementos sorpresa que se han revelado este viernes: la palabra ‘bandido’ y un delantal como objeto. A partir de este momento, comienza la cuenta atrás para producir, grabar y editar sus piezas audiovisuales, que deben entregarse antes de las 12.00 horas de este sábado 18 de julio.

En esta ocasión, la organización ha querido hacer un homenaje a dos figuras imprescindibles en la historia del cine en español: el riojano Rafael Azcona y el zaragozano Eduardo Ducay. De ambos se cumplen 100 años de su nacimiento este 2026.

Así, la palabra ‘bandido’ rememora al Bandido Fendetestas, personaje principal de ‘El bosque animado’(1987),una película de José Luis Cuerda producida por Eduardo Ducay. En cuanto al delantal, se ha entregado a los equipos un delantal similar al que porta Michel Piccoli en una de las escenas de la película ‘La Grand Bouffe’ (1973),de Marco Ferreri con guion de Rafael Azcona.

“No queríamos dejar pasar la oportunidad de dedicar el objeto y la palabra de este año a dos profesionales sin los cuales no habríamos podido disfrutar de grandes obras de nuestro cine. Ambos merecían este reconocimiento en nuestro festival coincidiendo con su centenario”, señala eldirector de Belchite de Película, José Ramón Mañeru.

Los equipos deberán ahora ingeniárselas para integrar estos dos elementos en el guion. Sus cortometrajes no deben superar los 6 minutos de duración y deben estar rodados íntegramente en Belchite. En esta edición, concurren participantes de nueve provincias diferentes, una parte de ellos, estudiantes de audiovisuales de centros como el CPA Salduie, el CPIFP Los Enlaces, el IES Avempace, la Universidad San Jorge o la ECAM de Madrid. El rango de edades abarca desde los 12 hasta los 75 años.

"Belchite se transforma cada verano con la llegada del festival. Nuestras calles se llenan de cámaras, claquetas, focos, profesionales y entusiastas del audiovisual, y esto crea un ambiente muy familiar en el que todos los vecinos se implican. Como cada edición, estamos expectantes por conocer el resultado final de sus rodajes, pero, sobre todo, queremos que se lleven un gran recuerdo de Belchite, de nuestro maravilloso patrimonio y de la experiencia única que ofrece este concurso", ha añadido el alcalde, Carmelo Pérez.

El certamen, por el que ya han pasado más de 1.250 personas entre todas las ediciones, está organizado por el Ayuntamiento de Belchite con el apoyo de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón ‘Ara Film Fest’, Aragón Film Commission, Aragón TV, La Casa Encantada, Universidad San Jorge, Fundación Caja Rural de Aragón, Embou, MGS Seguros, Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno de Aragón.

Proyección de cortometrajes y entrega de premios

La proyección de los cortometrajes que compiten en esta edición será mañana a las 17 horas en el teatro municipal. Una oportunidad para el público de poder visualizarlos en primicia y votar por su favorito.

En total existen nueve categorías de premios: premio Belchite de película (1.500 euros), accésit Belchite de película (600 euros), premio del público-Aragón TV (900 euros), mejor montaje “La Casa Encantada”(400 euros), mejor vestuario (nuevo este año, dotado con 200 euros), mejor interpretación femenina, mejor interpretación masculina, premio racord mejor guion (concedido por la Universidad San Jorge) y premio “Me toca la fibra” Embou.

Salvo el Premio del Público, que se establece por votación popular tras el visionado de la tarde, será un jurado profesional el que decida qué piezas audiovisuales han destacado en esta edición y son merecedoras de alguno de los galardones.

Los componentes del jurado son: José Luis Calejero, integrante del Departamento de Fomento Audiovisual y Nuevos Proyectos de Aragón TV y experto cinematográfico; Elena Cid, directora, guionista y productora; Raúl García Medrano, productor y director del Festival de Cine de Comedia de Tarazona; Chechu León, director de ‘Octubre Corto’, Festival de Cine de Arnedo, en La Rioja; Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música de València y directora de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani; y María Zaragoza, escritora, guionista y productora.

La gala de clausura se celebrará a las 20.30 horas en el teatro municipal con la presencia de todos los equipos y de Juanjo Artero, que recogerá el Premio Belchite de Película Trayectoria por sus más de 45 años en el teatro, el cine y la televisión.