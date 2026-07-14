El gigante chino TDG Group desembarca en Zaragoza con una inversión inicial de 10 millones y 100 trabajadores

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a Luis Rubio, vicepresidente y CEO de TDG Ibernavitas, y otras autoridades en la inauguración. E.E Zaragoza

El gigante chino TDG Group desembarca en Zaragoza y lo hace con una primera fase en la que se ha invertido 10 millones de euros y que generará hasta 100 puestos de trabajo.

Se trata de la primera línea de producción de TDG Ibernavitas, ubicada en el polígono PLAZA.

Aunque esto es solo el inicio de un proyecto de implantación a 5 años que prevé una inversión superior a los 120 millones de euros y la creación de hasta 800 empleos directos progresivamente en los próximos ejercicios.

La idea es que la capital aragonesa sea elegida como centro de operaciones de la empresa para el sur de Europa y el norte de África.

Concretamente, en Zaragoza se ensamblarán los componentes de los sistemas BESS (Battery Energy Storage System), una tecnología que almacena energía eléctrica en baterías para liberarla cuando es necesario.

Su software inteligente de gestión de la energía (Advanced EMS) gestiona la carga y descarga para estabilizar la red y aprovechar al máximo las energías renovables, evitando picos de demanda y apagones.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado las nuevas instalaciones, que abarcan una superficie de 10.000 metros cuadrados, acompañada por Luis Rubio, vicepresidente y CEO de TDG Ibernavitas, y Kaida Xu, consejero ejecutivo de TDG Ibernavitas, así como el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno.

La alcaldesa ha puesto en valor el impacto que esta inversión tiene para el futuro de la capital y su posicionamiento internacional frente a otras urbes europeas, afirmando durante su intervención. "Nos llena de orgullo. Zaragoza tiene la oportunidad de convertirse en el hub europeo de fabricación de maquinaria de almacenaje energético, por nuestro sol y nuestro viento. Ambas renovables que se generan y que no sería nada si no se puede almacenar", ha expresado.

Además de la generación de empleo directo, la llegada del grupo asiático actuará como un potente motor para el tejido económico local, impulsando la creación de puestos de trabajo indirectos gracias a la colaboración constante con empresas de servicios y operadores logísticos de la región. En este sentido, la colaboración entre instituciones y empresas ha sido fundamental.

En esta primera fase de implantación, la fábrica cuenta con una zona de integración de sistemas de almacenamiento de energía, una moderna línea de ensamblaje, un laboratorio de pruebas y un almacén de equipos de nueva energía.

Distintos usos

Tal y como lo ha explicado Rubio, las baterías que se ensamblan en Zaragoza tienen distintos usos. "Las pequeñas están destinadas para clientes industriales y comerciales, como hoteles donde tienen generación fotovoltaica y las baterías solucionan el problema de almacenaje para horas donde hay menos carga", ha detallado.

Otras, en contenedores más grandes, están destinadas a campos de generación que guardan la producción día y descarga la energía cuando haya una mayor demanda.

La unidad de producción se enfoca al ensamblaje de módulos que componen unos packs de 5 unidades, aunque según ha avanzado Rubio, la idea es que posteriormente se complemente con inversores de potencia y celdas.

Las instalaciones visitadas este martes nacen con una capacidad productiva estimada para este año de 1,5 GWh, aunque "la intención es ampliarlo a 5" lo que permitiría suministrar parte importante de los centros de datos.

Se espera que sea en 2027 cuando se dupliquen tanto los niveles de producción como la plantilla.

Y, de cara a 2029, la empresa prevé la adquisición de 30.000 metros cuadrados adicionales en la región para desarrollar una línea de fabricación de celdas de batería (incluyendo tecnologías de iones de sodio y de fosfato de hierro y litio) y una planta de producción integrada.

Durante el acto, la alcaldesa ha dejado la puerta abierta a nuevas vías de colaboración tecnológica. "Desde mi equipo de Gobierno, tiendo la mano a TDG Group para que sigan poniendo el foco en nuestra ciudad, trayendo otras divisiones del grupo para el mercado europeo. Me refiero a esas áreas de electrónica avanzada, componentes para el automóvil eléctrico y tecnología para centros de datos", ha concluido.