La DPZ llevará a Chueca a los tribunales si no devuelve los 2 millones no ejecutados por las obras de los barrios rurales

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) llevará al Ayuntamiento de Natalia Chueca a los tribunales si no devuelve los 2 millones de euros no ejecutados en último convenio de obras de los barrios rurales.

Se trata de la partida con la que se financian los pequeños y grandes proyectos en estos 14 núcleos, convertida desde hace meses en objeto de confrontación política.

La institución provincial ha emplazado al Consistorio a reunirse este próximo 27 o 28 de julio para buscar una solución política al conflicto, pero si no llega, está dispuesta a ir donde haga falta para recuperar el dinero.

Es la principal conclusión que ha trasladado la vicepresidenta de la Diputación, Teresa Ladrero, tras una reunión con los alcaldes de barrio a la que no han asistido los representantes del PP.

El encuentro se ha producido a escasas horas del Debate del Estado de la Ciudad, el último gran examen de Natalia Chueca antes de las municipales de 2027.

Para la también presidenta del PSOE-Zaragoza, la gestión del PP ha sido "absolutamente deficiente". Como ejemplos ha puesto Montañana, donde apenas se han invertido 60.000 euros, o Juslibol, donde no ha llegado ni un euro.

"Son datos del Ayuntamiento, aquí no hay trampa ni cartón, no nos hemos inventado nada", ha querido aclarar.

Los problemas con estos convenios vienen de lejos. En el de 2017 a 2019 se dejaron sin ejecutar 1,5 millones de euros. De ellos, 764.000 ya han sido devueltos y 732.000 están en vías de reclamación. Concretamente, en proceso de alegaciones.

Con el de 2021-2024, la situación ha ido a peor, ya que ha habido 4 millones de euros que ni siquiera se han llegado a transferir por el bajo ritmo de ejecución; apenas 3 de los 16 millones previstos, de acuerdo con la DPZ.

La vicepresidenta también ha querido contraponer las polémicas actuales con los años de Jorge Azcón en el Consistorio, en los que había "la mejor disposición" en aras a la "mayor lealtad institucional.

Históricamente, Ayuntamiento y Diputación venían prorrogando los convenios para garantizar la finalización de las obras, pero con la llegada de Chueca a la Alcaldía, ha dicho Ladrero, todo cambió.

Tanto que el último no se amplió y terminó decayendo el 1 de enero de 2025 sin ni siquiera celebrarse la comisión de seguimiento, haciendo imposible llevar a cabo las obras no iniciadas.

"El Ayuntamiento no quiso hacerla y desde entonces no se ha parado de culpar a la DPZ con cifras tergiversadas y falseando la realidad. Y encima, nos insultan. La última vez dijeron que Sánchez Quero había sido el peor presidente de la DPZ", censuraba la vicepresidenta, acompañada por el diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz, y otros representantes de la institución.

La reunión

Ladrero quiere que Chueca reconozca en la reunión propuesta para finales de mes que no tiene derecho a recibir los 4 millones no transferidos en 2024. También hará oficial la reclamación de los 2 millones no ejecutados.

Pero la cosa no acaba ahí. La DPZ está convencida de que el Ayuntamiento ha incumplido varias cláusulas del convenio, dando a algunos barrios rurales mucho más dinero que a otros.

Por todo ello, Ladrero cree que si terminan yendo a los tribunales el juez les dará la razón, ya que están tratando a Zaragoza "al igual que al resto de municipios de la provincia".

Nueva fórmula

La Diputación tampoco entiende que el Consistorio haya renunciado a hacer grandes proyectos con estos fondos y los utilice para obras menores, cuestión que promete cambiar en lo sucesivo con vistas a una mayor eficiencia.

Ladrero ha confirmado que a futuro ya no habrá más convenios, sino que se recurrirá a un plan de ayudas "más garantista" centrado en las obras de interés generales. "El Ayuntamiento quiere que pongamos la luz, el agua y los tornillos, y no estamos para eso", subrayaba.

Pero este nuevo paso no se dará hasta que se cierre toda la controversia en torno al actual convenio.

Parece difícil que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, vaya a haber una solución a medio plazo, pero Ladrero asegura que da tiempo y que si el Ayuntamiento cumple, la Diputación hará una modificación presupuestaria para que las obras vuelvan a los barrios rurales cuanto antes "con la cuantía que se considere".

"Confío en que se cierre bien y haya acuerdo. No cabe otra opción, es una norma que hay que cumplir igual y que es igual para todos", afirmaba.

Sobre la ausencia de los alcaldes del PP, su lectura es que "esto se ha politizado demasiado". "Es un grave error, no estamos para confrontar con nadie", añadía.

Hablan los alcaldes

La DPZ también ha querido dar voz a los alcaldes de los barrios rurales afectados por la difícil situación del convenio.

Por Garrapinillos, Mariano Blasco (PSOE) ha denunciado que 18 meses después del fin del acuerdo de 2021-2024 todavía no se haya puesto una solución. "Llevamos dos años sin inversiones, por lo menos en nuestro caso", ha lamentado. En este sentido, ha querido recalcar lo mucho que aporta Garrapinillos a la ciudad, un trato que no siente a la inversa.

Peñaflor ha sido otro de los barrios rurales que ha alzado la voz. Su representante, Mamen López, ha utilizado las siglas a las que pertenece, Zaragoza en Común (ZEC), para dejar claro que "esto no va de partidos" y que da "muy mala imagen" que esto se pueda convertir en un arma arrojadiza.

"Es triste decir que han quedado 6 millones de euros sin ejecutar. El tapón es por voluntad política, o son incompetentes para gestionar o hay mala fe", decía.