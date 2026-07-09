Ángel, vecino afectado por el derrumbe en Zaragoza: "Estaba durmiendo y mi mujer ha gritado ¡que se hunde el piso!"

Entorno del edificio desalojado en La Magdalena. E. E.

El derrumbe del edificio del número 38 de la calle Arcadas, en La Magdalena, ha cogido durmiendo a Ángel Jiménez, uno de sus inquilinos.

"Estaba durmiendo hará cosa de hora y media o dos horas y mi mujer ha empezado a gritar ¡que se hunde el piso!", cuenta.

Él vive allí junto a su pareja y a su hija.

"Cocinas y baños se han caído hasta abajo", contaba minutos después de ser desalojado.

En total hay 15 personas afectadas, 5 de ellas menores. Según han trasladado desde el Ayuntamiento, en principio ninguna va a necesitar pasar la noche en el albergue, ya que todas tienen familiares que les podrán acoger al menos en las próximas horas.

En la zona permanecen aún los Bomberos y efectivos de la Policía Local, que ha procedido a vallar el entorno por precaución.

Por el momento no ha trascendido la causa del hundimiento, aunque los vecinos apuntan a posibles culpables.

"Las tuberías estaban mal. Hace días que notaban que crujían los suelos", cuenta Jiménez.

Los técnicos de Urbanismo irán mañana a primera hora para analizar la situación y ver si el edificio es 'recuperable' o tiene que ser declarado en estado de ruina.

No obstante, según han trasladado los allí presentes, los Bomberos estuvieron "hará cosa de un mes".

Por el momento, todo apunta a que se mantendrá la clausura y el desalojo provisional.

Ya en una primera revisión, parece que el inmueble tiene daños en los forjados de plantas que impedirán su realojo.

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