Ya es oficial: ayudas de hasta 400 euros para los comercios afectados por las obras en Zaragoza

Los comercios afectados por obras en Zaragoza ascienden este año a 242, siendo 76 más que en 2025. Todos ellos, podrán solicitar -a partir de la semana que viene- la ayuda municipal de hasta 400 euros mensuales que, este ejercicio, mantiene el mismo presupuesto (150.000 euros), aunque con la posibilidad de incrementarse según la demanda.

El motivo, según lo ha explicado esta mañana el concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, es que durante la anterior convocatoria de ayudas solo 17 de los 166 comercios damnificados solicitaron la subvención, siendo un importe total de 37.200 euros de la partida. Todos ellos ubicados en Conde Aranda, avenida César Augusto y avenida Navarra.

Este año, el mapa se amplía hasta 9 zonas nuevas que han comenzado reformas estos últimos meses. Estas son la calle Utrillas, desde diciembre de 2025; la calle Gil Morlanes; la calle Jerusalén; el Coso desde plaza España hasta la calle Reconquista; la plaza San Miguel, la avenida Valencia; Doctor Iranzo, entre cardenal Cisneros y Silvestre Pérez; Pedro Cerbuna, desde mayo de este año; y calle Matadero. Además, se mantienen las ayudas para los comercios de la avenida Navarra que cumplan los requisitos entre el paseo de Calanda y la calle Rioja.

Esta ayuda, de hasta 400 euros mensuales, se concede "siempre que se acredite una merma en la facturación durante el último trimestre de 2025 y los tres primeros de 2026, en comparación con periodos anteriores", ha explicado Gimeno.

Se trata de la segunda convocatoria de unas ayudas se pusieron en marcha en 2025, tras el anuncio de la alcaldesa Natalia Chueca, como parte del acuerdo con el grupo municipal Vox para la aprobación de los presupuestos. En la pasada convocatoria, que comprendía los tres primeros trimestres de 2025, se concedieron 31 ayudas por un importe total de 37.200 euros, de una partida de 150.000 euros. En total, se beneficiaron de esta ayuda 17 comercios de los 166 establecimientos que podían solicitarla,

Gimeno ha destacado que esta medida responde al compromiso municipal de compatibilizar la mejora del espacio urbano y de las calles de los barrios con la protección del tejido económico y el comercio de proximidad. "Las obras son necesarias para seguir transformando Zaragoza y mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero al mismo tiempo no nos olvidamos de acompañar a los comerciantes a sobrellevar mejor las afecciones", ha señalado, desde uno de los establecimientos afectados, Ultramarino Casablanca situado en la avenida Valencia.

"Desde las instituciones públicas no podemos estar ajenos a que estas obras tienen consecuencias significativas e importantes, no solamente para los vecinos, con esas molestias de polvo y de ruido, sino también para los comercios y para los pequeños negocios, sobre todo aquellos que están a pie de calle", ha señalado la portavoz de Vox en Zaragoza, Eva Torres.

"Desde este grupo municipal siempre hemos sido muy conscientes de las consecuencias de lo que supone para estos comerciantes el inicio de una obra y ya en el año 2025 impulsamos esta línea de ayudas a comercios y a pequeñas empresas para compensar, al menos en parte, esa caída de ingresos que puede devenir de la realización de una obra por parte del Ayuntamiento de Zaragoza", ha recordado la concejal.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de la actividad económica en aquellas zonas donde la ejecución de actuaciones urbanísticas pueda provocar una disminución significativa de la afluencia de clientes y, en consecuencia, de los ingresos de los establecimientos.

La convocatoria de este 2026 está dirigida también a autónomos y microempresas titulares de comercios minoristas y establecimientos de servicios personales situados en planta baja y con acceso directo desde la vía pública, ubicados en los tramos afectados por obras municipales.

"Campaña especial obras" de Volveremos

El Ayuntamiento de Zaragoza recuperó la "Campaña especial obras" de Volveremos entre el 22 y el 31 de octubre de 2025, con una acumulación de saldo del 15% del valor de las compras. Esta campaña, destinada únicamente a los usuarios de Zaragoza capital, benefició a los comercios adheridos de la Avenida de Navarra, Conde Aranda, César Augusto y la calle Escuelas. Esta posibilidad de más campañas puntuales sigue abierta en 2026, teniendo en cuenta la cantidad relevante de actuaciones de gran calado que está abordando el Gobierno Municipal en toda la ciudad.

Además, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a las empresas situadas en estas vías con obras de larga duración. Durante los tres años en vigor de estas exenciones impositivas, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene registrados casi un centenar de beneficiarios de la reducción del IBI, con una reducción total de alrededor 40.000 euros.