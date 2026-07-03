Zaragoza activa este lunes la alerta naranja del Plan de Emergencias por ola de calor: se esperan máximas de 42 grados

El Ayuntamiento de Zaragoza activará la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor en la madrugada del domingo al lunes 6 de julio, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días. Esta será la segunda ola de calor que afecta a la capital aragonesa y que obliga a activar el PMUZ después de la última registrada a mediados de junio, cuando el Consistorio puso en marcha las medidas necesarias para que la población pudiera protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias.

La previsión para este episodio de calor es activarlo este lunes 6 de julio a las 00.01 (es decir en la madrugada del domingo al lunes) hasta las 23.59 horas del miércoles, si bien podría anticiparse o prolongarse más días en función del pronóstico meteorológico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el termómetro alcanzará la próxima semana máximas de hasta 42 grados, y mínimas de 25, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

Piscinas municipales y 60 refugios climáticos

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas. Esto supone un importante descuento respecto a los precios habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades. En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor. Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

Como cada año, se ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor. Asimismo, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor, para que las tengan muy presentes durante estos días.

Los centros de convivencia para mayores actuarán, una vez más, como refugios climáticos donde protegerse del calor.

Pulverizadores de agua y remojachicos

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano. Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Extremar medidas de precaución

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extremen las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas.

Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos/as los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.