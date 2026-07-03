PLAZA dará un giro de 180º: una inversión de 1,42 millones convertirá el Parque Lineal de PLAZA en un bosque sostenible

El Parque Lineal de PLAZA afrontará una profunda transformación para convertirse en un parque-bosque más sostenible, eficiente y preparado para garantizar su conservación a largo plazo.

Aragón Plataforma Logística (APL) y la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de PLAZA han alcanzado un acuerdo que permitirá actuar sobre una superficie de casi 680.000 metros cuadrados.

El convenio ha recibido este viernes el visto bueno del Consejo de Administración de APL y marca un nuevo modelo de gestión para el principal espacio verde de la plataforma logística. El objetivo es mejorar su sostenibilidad ambiental, optimizar los recursos y asegurar su mantenimiento en el futuro.

"El convenio establece un marco de colaboración mediante el cual APL financiará, con una aportación extraordinaria de 1,42 millones de euros, IVA excluido, las actuaciones necesarias para modernizar las infraestructuras del parque y facilitar que la Entidad Urbanística asuma de forma ordinaria su conservación y mantenimiento a partir del 1 de octubre de 2026", ha detallado el consejero de Logística y presidente de APL, Octavio López, tras la celebración del consejo de la sociedad pública.

La inversión permitirá además que APL recupere el importe destinado al proyecto en un plazo de cinco años y medio, al dejar de asumir los costes ordinarios de mantenimiento del parque.

Más árboles y un menor consumo de agua y energía

La actuación contempla la sustitución del actual sistema de riego por aspersión por otro de riego por goteo, con el objetivo de reducir el consumo de agua. También se renovarán las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, se incorporarán sistemas de automatización y se eliminarán instalaciones que han quedado obsoletas.

Además, como ha apuntado Octavio López, "se impulsará una evolución progresiva hacia un modelo de parque-bosque, con nuevas plantaciones de arbolado que favorecerán la biodiversidad y reducirán las necesidades de mantenimiento".

El proyecto pretende avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, disminuyendo el consumo de recursos y los costes de conservación. Además, busca reforzar la capacidad del parque para adaptarse a los efectos del cambio climático y mantener un espacio verde de calidad para trabajadores, empresas y visitantes de PLAZA.

Para supervisar el desarrollo del proyecto, ambas entidades crearán una Comisión de Seguimiento que controlará el cumplimiento del calendario previsto y la correcta aplicación de los recursos económicos.

Según APL, esta colaboración permitirá preservar el valor ambiental y paisajístico del Parque Lineal, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y garantizar la conservación de este espacio estratégico para la Plataforma Logística de Zaragoza durante las próximas décadas.

"PLAZA es la joya de la corona de la logística de Aragón, con importantes inversiones en marcha como el nuevo acceso por Puente Turiaso, con ampliaciones en estudio y otras ya en el horizonte a través del desarrollo logístico del Sector 90/1, pero, además, queremos que sea también un entorno amable y natural del que los propios trabajadores de la plataforma y los ciudadanos puedan disfrutar", ha concluido Octavio López.

Vista aérea de PLAZA con el Parque Lineal en la parte inferior de la foto. APL Gobierno de Aragón

PLAZA afronta nuevas ampliaciones

El presidente de APL ha enmarcado la renovación del Parque Lineal dentro del proceso de consolidación y crecimiento de PLAZA, que ha definido como "la principal plataforma logística del sur de Europa".

Según ha señalado, la ocupación del recinto supera ya el 95% y se trabaja en distintas alternativas para ampliar la disponibilidad de suelo.

En este sentido, Octavio López ha explicado que "por un lado, se pondrán en valor 800.000 metros cuadrados en el Sector 90.1, en los terrenos donde aterrizará el Puente Turiaso, a los que se sumarán otros 1,4 millones de metros más en lo que iba a ser PLAZA 4.0, cuya Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) está a punto de ser presentada por parte de los propietarios de esos suelos, con lo que estamos hablando de 2,2 millones de metros cuadrados".

El consejero ha añadido que estas ampliaciones aliviarán de forma temporal la escasez de suelo logístico, aunque considera que no serán suficientes para atender la demanda existente.

Esas ampliaciones van a dar solución temporal a la saturación de suelos en PLAZA, pero "seguramente no vaya a ser suficiente", según López, por lo que "vamos a tener que estudiar más suelos con un equipo específico que va a analizar las posibilidades de desarrollo para dar salida a la gran demanda de suelo logístico que tiene la plataforma".