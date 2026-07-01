Zaragoza reformará uno de sus parques históricos por 1,7 millones: las obras empezarán en 2027

Más de 40 años han pasado desde la última vez que el emblemático parque Pignatelli vivió una reforma para mejorar sus instalaciones, a excepción de la ampliación que se llevó a cabo en 2023 en los antiguos depósitos.

Motivo por el cual, desde el Ayuntamiento se pretende acometer la reurbanización de los principales viales y la renovación sus infraestructuras.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este miércoles por la mañana que se reformará una superficie aproximada de 26.800 metros cuadrados y que contará con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

"El proyecto ya se ha finalizado y ahora pasará a exposición pública", ha señalado la regidora, asegurando que tanto la licitación como los trabajos se iniciarán en 2027.

El proyecto persigue varios objetivos como mejorar la accesibilidad; reorganizar y dimensionar adecuadamente los viales según su intensidad de uso; renovar las infraestructuras que discurren bajo ellos; o reforzar la iluminación.

"También se revisarán las condiciones de las concesiones existentes y se mejorará la conexión del parque con la ciudad mediante nuevos accesos desde el paseo Cuéllar", ha detallado Chueca.

Nueve sectores

La actuación se estructura en nueve sectores diferenciados. El primero constituye el núcleo principal del proyecto y comprende la renovación completa del vial que conecta la calle Maestro Estremiana con la glorieta Diego de Velázquez.

Se trata del recorrido con mayor tránsito peatonal y ciclista del parque y, además, del corredor bajo el que discurren las principales redes de abastecimiento y servicios. La intervención permitirá renovar simultáneamente el pavimento, las infraestructuras soterradas y el mobiliario urbano a lo largo de todo el recorrido, incluyendo las conexiones necesarias con el exterior del parque.

El segundo sector estará dedicado a mejorar la accesibilidad del itinerario peatonal paralelo al vial principal ya que, actualmente, la presencia de numerosos tramos de escaleras limita el uso de este recorrido por parte de muchas personas.

El proyecto prevé incorporar rampas en todos estos puntos para garantizar un recorrido completamente accesible, actuando únicamente en los espacios necesarios y aprovechando además para reparar los pavimentos más deteriorados.

Además se pretende mejorar la imagen urbana del parque, por ejemplo, en el acceso desde la glorieta Diego de Velázquez. Este será renovado mediante la consolidación de su estructura, la eliminación de elementos metálicos añadidos con el paso del tiempo y la incorporación de nueva iluminación y señalética.

Una actuación similar se desarrollará en el acceso desde el paseo Cuéllar, donde además se instalará un elemento ligero sobre los pórticos existentes que proporcionará sombra durante el día y se convertirá en un nuevo elemento iluminado durante la noche.

Entre las actuaciones más representativas figura también la renovación del entorno de la Fuente Circular. El proyecto recuperará el protagonismo de este espacio mediante la instalación de una luminaria circular que conectará visualmente la columnata existente.

Asimismo, se sustituirán las piezas deterioradas y se repondrán aquellas que han desaparecido con el paso del tiempo para recuperar la imagen original del conjunto.

Iluminación y nuevos accesos

La modernización del parque continuará con la renovación integral de la red de iluminación, que incluirá la sustitución tanto de las canalizaciones como de las luminarias en una fase posterior del proyecto.

Paralelamente, se rehabilitará el vallado perimetral, corrigiendo las patologías detectadas y renovando los elementos deteriorados de piedra, hormigón y barandillas. También se renovarán los bancos de las tres plazas circulares mediante nuevos elementos continuos de hormigón armado con asientos de madera, mientras que los bancos históricos serán reubicados en otras zonas del parque para seguir prestando servicio.

La actuación se completará con la creación de dos nuevas entradas plenamente accesibles desde el paseo Cuéllar. Estos permitirán mejorar la permeabilidad del límite norte del parque. Con los nuevos accesos se facilitará la circulación transversal y se reforzará la integración del parque en la trama urbana.