CICA impulsa un “Sello de Industrialización” para medir la transformación del sector de la construcción en Aragón

Aragón da un paso hacia la estandarización de la construcción industrializada con un sistema pionero de evaluación sectorial.

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) continúa avanzando en su apuesta por modernizar el sector con el desarrollo de un nuevo “Sello de Industrialización”. Una iniciativa que busca evaluar y visibilizar el grado de industrialización de proyectos y empresas vinculadas a la construcción.

La propuesta, actualmente en fase de implantación y con carácter experimental, nace con el objetivo de convertirse en un sistema de referencia a la hora de medir la industrialización.

Está basado en cuatro pilares fundamentales, que recogen toda la cadena de valor de la construcción industrializada: diseño, sistema constructivo y ejecución, plazo de ejecución y control y trazabilidad digital.

Según el clúster, el sello pretende actuar como un “termómetro” del grado de industrialización de los proyectos, facilitando el intercambio de procesos, metodologías y experiencias entre empresas.

El modelo planteado permitirá clasificar el grado de madurez industrial de cada proyecto a ejecutar con distintos niveles de reconocimiento, Básico, Avanzado y Referente.

Niveles del sello en el que está trabajando CICA. CICA.

Una construcción más eficiente y competitiva

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia global de CICA, entidad constituida en Aragón en enero de 2025 y que agrupa a empresas, ingenierías, promotoras, fabricantes, centros tecnológicos y profesionales de toda la cadena de valor de la construcción.

El clúster nació con el objetivo de acelerar la transformación del sector mediante la industrialización, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la digitalización. Entre sus líneas de trabajo destacan la mejora de procesos constructivos, los sistemas offsite, la eficiencia energética y el desarrollo de nuevos modelos colaborativos.

En los últimos meses, CICA ha reforzado su posicionamiento como agente estratégico dentro del ecosistema industrial aragonés, consolidando grupos de trabajo especializados y aumentando de forma significativa su número de socios.

Un contexto de cambio para el sector

La construcción atraviesa actualmente un proceso de transformación marcado por la necesidad de reducir plazos, optimizar costes, mejorar la sostenibilidad y responder a la falta de mano de obra cualificada.

En este escenario, la industrialización se ha convertido en uno de los grandes vectores de cambio del sector. La fabricación offsite, la estandarización de procesos, el uso de herramientas digitales y la automatización parcial de determinadas fases constructivas están ganando protagonismo tanto en edificación residencial como en proyectos terciarios e industriales.

El futuro sello impulsado desde Aragón podría convertirse en una de las primeras iniciativas regionales orientadas a establecer criterios compartidos para medir de forma objetiva el nivel de industrialización de los proyectos constructivos.

Además, desde CICA pretenden compartir su experiencia trabajando en este sello para poner a disposición de otras regiones el modelo de sello y su operativa. Todo ello dentro del espíritu colaborativo de la entidad y como miembro de la Red de Clústeres de la Construcción.

Aragón quiere posicionarse como referente

Desde CICA defienden la necesidad de impulsar un ecosistema colaborativo capaz de conectar empresas, administración, conocimiento e innovación para mejorar la competitividad del sector aragonés.

El desarrollo de herramientas comunes como este sello podría ayudar a generar estándares compartidos, facilitar la diferenciación empresarial y aportar mayor confianza a promotores, inversores y entidades financieras en torno a la construcción industrializada.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por el clúster en ámbitos como digitalización, sostenibilidad, rehabilitación energética, formación y captación de talento.

Con esta iniciativa, Aragón continúa reforzando su posicionamiento dentro del proceso de transformación industrial que vive actualmente el sector de la construcción en España.