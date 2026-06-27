Ramón Celma revalida su liderazgo en el PP de Zaragoza y apunta ya a las elecciones de 2027: "A pleno rendimiento"

Ramón Celma y Jorge Azcón, en la clausura del Congreso Provincial del PP de Zaragoza PP de Zaragoza

Ramón Celma ha sido reelegido como presidente del PP de Zaragoza con un apoyo prácticamente unánime de los alcaldes, concejales y militantes de la provincia. La formación ha exhibido unión y fuerza en el 18º Congreso Provincial, en el que ha dado el pistoletazo de salida para preparar a fondo las elecciones de 2027, tanto municipales como generales.

En sus primeras palabras tras revalidar su liderazgo, Celma ha hecho un llamamiento a los alcaldes para “ponerse a pleno rendimiento” para las elecciones que vienen en el próximo 2027, y conseguir gobernar para “hacer de cada municipio un lugar donde todos quieran quedarse y prosperar”.

“Vienen tiempos recios ante uno gobierno de España que se desmorona. Somos nosotros, el PP, la esperanza de tantos que quieren que gobernemos con eficacia y lealtad. Tenemos que estar en formación para los tiempos que vienen. El partido y España nos necesita en cada municipio”, ha apuntado Celma.

En este sentido, el dirigente popular reivindica la provincia de Zaragoza como una tierra de “trabajadores, profesionales y familias” que “han construido su futuro con esfuerzo e ilusión”, y quiere que se sume al proyecto de Jorge Azcón en el Pignatelli.

“Queremos un futuro donde los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que marcharse, los mayores obtengan la atención y reconocimiento que merecen, los empresarios encuentren una administración que acompañe. Queremos seguir haciendo de Zaragoza una provincia más fuerte, próspera, cohesionada y orgullosa de sí misma”, ha incidido.

Así, no tiene duda de que, con un partido “unido”, conseguirá que “el buen hacer de nuestros alcaldes” llegue “a toda España”.

Azcón: “El PSOE ha ido hoy a gritar ‘Yo con Begoña, yo con la corrupción’”

Celma ha recibido el apoyo de todo el partido de la provincia y, en concreto, del presidente de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, convencido de que ha sido reelegido “porque se lo ha ganado”, pero con el reto de “arrasar” en las elecciones municipales de 2027 y arrebatar la Diputación Provincial de Zaragoza al PSOE.

“Estoy convencido de que Ramón y su equipo son conscientes de que tenemos un importantísimo objetivo a la vuelta de la esquina. Vamos a presentar los mejores candidatos en las elecciones de mayo del 2027 para pensar en nuestros vecinos y municipios”, ha aseverado.

Aunque Azcón ha dedicado su discurso a señalar la corrupción del PSOE, que, prácticamente a la misma hora, celebraba un Comité Federal en Ferraz con el que cerrar filas en torno a Pedro Sánchez.

“Alegría está hoy en Ferraz. Los socialistas están gritando ‘Yo con la corrupción’, y ‘Yo con Begoña’, y nosotros aquí gritamos ‘Yo con los aragoneses, con los problemas de los aragoneses y lo que les preocupa’”, ha comparado.

Incluso, Azcón ha ironizado con el rechazo de los alcaldes y concejales socialistas a que Sánchez haga coincidir las elecciones municipales y generales en un ‘superdomingo’ electoral.

“Ni los socialistas creen que Sánchez les vaya a ayudar. Un alcalde socialista dice que cuanto más lejos esté Sánchez, mejor. Mientras hoy gritan ‘Yo con Begoña’. Nosotros a lo nuestro, a la fórmula del PP, a que la gente viva mejor, a preocuparnos de nuestros vecinos y los problemas reales”, ha resaltado.

Alberto Nadal: “Los centros de datos son las fábricas del siglo XXI”

Este 18º Congreso Provincial del PP de Zaragoza ha contado con el respaldo de Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del partido a nivel nacional y con estrecha relación con Zaragoza, ya que está casado con la nueva consejera de Economía, Eva Valle. El propio Azcón no ha dudado en situarle como el “próximo ministro de Economía”.

De hecho, Nadal ha puesto en valor el potencial económico de la Comunidad, mientras lamenta las “zancadillas” del Gobierno de España.

“Aragón tiene una industria potente y exportadora, productora de energía, y que capta inversiones por 90.000 millones de euros. Lo que le falta es un gobierno de España que le ayude a evitar los tapones que impiden ir mucho más allá. No es razonable que el principal problema económico sea el acceso a la red eléctrica”, ha incidido Nadal.

En este sentido, ha respaldado la apuesta del Gobierno aragonés por los centros de datos, “las fábricas del siglo XXI”, y se ha comprometido a ayudar al impulso económico de Aragón con las infraestructuras necesarias.

“Aragón va abriendo el camino y el resto de España también tiene una gran oportunidad. Es nuestro deber eliminar los obstáculos y problemas de acceso a la red eléctrica. Será una de las primeras cosas que hagamos al frente del gobierno de España”, ha prometido.

Chueca: “Este equipo está en su mejor momento”

Finalmente, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha refrendado el apoyo del partido en la capital hacia Ramón Celma, convencida de que salen “más fuertes” de este partido y con una “unidad inquebrantable” para afrontar las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Chueca ha tenido palabras hacia un “partido que no sabe gobernar”, en referencia a Vox, y un PSOE “cercado por la corrupción”.

“Estamos en la cuenta atrás. Empezamos a pensar ya en las próximas elecciones municipales, con la cabeza alta, orgullo y alegría. Este equipo está en su mejor momento. No salimos a empatar, sino a ganar, a conseguir mayorías absolutas en cada municipio y en cada rincón de la provincia”, ha añadido.