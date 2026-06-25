Nuevo paso para la construcción del nuevo instituto en el barrio de Parque Venecia en Zaragoza

El barrio de Parque Venecia está más cerca de conseguir la construcción de un nuevo instituto. Se trata de una demanda por parte de los vecinos y que ya se anunció que se iba a poner en marcha.

Así, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha anunciado este jueves durante el Pleno que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites para la cesión de la parcela de suelo para la construcción del futuro instituto de secundaria.

No es lo único en referencia a este joven barrio ya que los vecinos han vuelto a ganar la batalla. Tras las negociaciones mediante la asociación de vecinos, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón se va a producir un cambio en la ubicación de los 200 pisos públicos para situarlos en la parcela de suelo que demandaban los propios vecinos.

Serrano ha manifestado el gobierno municipal "escuchamos a nuestros vecinos" por lo que con el visto bueno del departamento de Fomento se va a producir este cambio. "Nos hemos puesto de acuerdo para que las viviendas y el instituto vaya donde querían los vecinos", ha subrayado.

De esta forma, las viviendas que estaban previstas ubicarse en la zona norte de la parcela se procederá a instalarlas en el extremo izquierdo.

Una manifestación que también ha sido apoyada en el Pleno por parte de la portavoz de Vox, Eva Torres, la cual ha manifestado que "no vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir" y ha reiterado su "compromiso" para construir el futuro instituto.

Más aparcamiento

Antes de estos anuncios proclamados por el concejal de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Vox, en la que solo se ha abstenido ZeC, en la que se insta al Gobierno de la Ciudad a habilitar y acondicionar de forma provisional, como zonas ordenadas de estacionamiento gratuito en superficie, las parcelas municipales en desuso utilizadas por los residentes de Parque Venecia, "cesando de inmediato la presión sancionadora en estos espacios hasta su total regularización".

También se insta al Gobierno de la ciudad a ejecutar de forma urgente un plan de mejora de las zonas de ocio infantiles, mediante la instalación de bancos de descanso, la instalación de toldos de sombra y fuentes de agua potable, así como la implantación de una nueva área de calistenia para adultos.

El tercer apartado pide al Gobierno de la ciudad acometer la reforma de la conexión peatonal sobre el Canal Imperial de Aragón hacia el barrio de La Paz, procediendo a la nivelación y pavimentación definitiva de la pasarela y aplicando tratamientos antideslizantes homologados en su rampa de acceso para garantizar un nivel 3 de resbaladicidad.