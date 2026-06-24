Cinco Villas pone en marcha nuevas acciones de formación y divulgación para desarrollar "Cinco Villas Nexa"

Los profesionales del sector turístico podrán formarse para sacar el máximo partido a los recursos. Comarca Cinco Villas.

La Comarca de Cinco Villas continúa trabajando en su proyecto de digitalización turística impulsado por las ayudas financiadas por el Gobierno de España -Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU. En esta ocasión, pone en marcha dos nuevas propuestas de la mano de “Cinco Villas Nexa” para enseñar a usar los recursos que ofrecerá esta plataforma de gestión de datos turísticos.

Las propuestas se estructuran en dos bloques de acciones. El primero va dirigido a la dinamización, innovación y activación del ecosistema turístico digital que se va a implementar en la comarca.

El segundo bloque estará dedicado a la formación de profesionales a través de píldoras formativas y webinars divulgativos.

Apoyo a las empresas del sector

Con el primer bloque, Comarca de Cinco Villas quiere mejorar la competitividad turística, impulsar la transformación digital y consolidar una cultura de innovación sostenible y colaborativa. Todo ello basado en la participación del sector y en la aplicación práctica de soluciones tecnológicas.

Así, con este proyecto se quiere aumentar las competencias digitales de las empresas turísticas, facilitar la adopción de herramientas tecnológicas, mejorar su presencia online, introducir la inteligencia artificial y fomentar la cooperación entre los distintos agentes del territorio.

Para ello se usará una metodología en cinco fases: diagnóstico, activación, capacitación, acompañamiento y evaluación. Todas las actuaciones se desarrollarán con criterios de accesibilidad, sostenibilidad e inclusión digital.

Primero se realizará un análisis del grado de madurez digital del ecosistema turístico para identificar necesidades, segmentar a las empresas participantes y elaborar un plan operativo con indicadores de seguimiento.

Más adelante, se llevarán a cabo acciones de sensibilización mediante jornadas, sesiones inspiracionales, además de actividades de networking centradas en el turismo inteligente y las tendencias digitales.

Durante la fase de capacitación se ofrecerán talleres prácticos sobre marketing y presencia digital, inteligencia artificial aplicada, comercialización online y análisis de datos turísticos. Se complementarán con sesiones de acompañamiento tanto para facilitar la implantación de las herramientas y favorecer la creación de una comunidad digital.

El proyecto terminará con una fase de seguimiento y evaluación basada en distintos indicadores, como el número de participantes, empresas activadas o herramientas implantadas. Todas estas acciones se pondrán en marcha a lo largo del mes de julio.

Cinco Villas realizará píldoras informativas con distintas temáticas, como el cicloturismo. Comarca Cinco Villas.

Una apuesta por la formación

El segundo bloque, destinado a la formación, desarrollará materiales divulgativos vinculados al proyecto de impulso digital del tejido turístico de la zona. El objetivo es favorecer la transformación digital del sector, facilitar la transferencia de conocimiento y promover el uso de herramientas tecnológicas entre empresas y profesionales turísticos.

En este aspecto se han elaborado cinco píldoras audiovisuales de entre ocho y quince minutos de duración con carácter práctico y divulgativo. Los temas tratados en estas piezas van desde el slow driving hasta la digitalización turística, pasando por cicloturismo, el turismo familiar o la experiencia digital del visitante en el marco de un Destino Turístico Inteligente.

Además, la propuesta incluye dos webinars online destinados a la transferencia de conocimiento y la difusión de oportunidades vinculadas a la digitalización. Se abordarán las tendencias digitales, herramientas accesibles y casos prácticos aplicados al turismo y al proyecto Cinco Villas Nexa.

Esta iniciativa busca generar contenidos reutilizables, adaptados a la realidad de Cinco Villas y orientados a facilitar la divulgación y la capacitación continua del sector turístico. Estas acciones también están previstas para el mes de julio.