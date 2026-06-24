Un protocolo de actuación y 70 mecánicos: así trabaja Avanza Zaragoza contra el calor extremo en sus autobuses

El calor extremo no es el mejor amigo ni del hombre ni de los vehículos. Los autobuses urbanos de Avanza, que cuenta con una flota de 360 vehículos, están sufriendo las consecuencias de llegar a temperaturas tan elevadas como los 42 grados registrados este martes en la capital aragonesa.

Una realidad de la que son muy conscientes desde la empresa Avanza Zaragoza: "Las incidencias de autobuses en ruta por calor se pueden llegar hasta duplicar", explica Javier Zueras, responsable del área de mantenimiento de Avanza Zaragoza.

Según manifestó CCOO, se tuvieron que retirar hasta 74 autobuses por incidencias a causa de las altas temperaturas este lunes. Una cifra que su director, Carlos Agulló, no ha confirmado, pero que sí que habla de retiradas ante incidencias que se produjeron por altas temperaturas.

"Un autobús que está trabajando tanto tiempo, por el propio confort y la propia seguridad de los viajeros, cuando la máquina no da más de sí por el calor que hace, hay que retirarla, dejar que se enfríe y ayudar a las máquinas a que otra vez vuelvan a su estado para que puedan continuar trabajando", explica Agulló.

A pesar de ello, el director general de Avanza incide que el servicio se está prestando con "normalidad". Parte es gracias no solo del mantenimiento sino también a una flota de reserva "que nos permite estar trabajando".

Causas de las incidencias

Ante las incidencias y averías que están siendo ocasionadas por el calor extremo, Avanza cuenta con un protocolo contra el calor extremo que se activa en ocasiones como estas. Aunque no solo luchan contra las altas temperaturas en el momento, sino que tienen un plan de choque que preparan a lo largo del año.

"Durante todo el año estamos preparando la flota para soportar las temperaturas del verano", manifiesta Javier Zueras, responsable del área de mantenimiento de Avanza Zaragoza.

Ante las sonadas incidencias que han sido noticia estos días. El responsable de mantenimiento explica que la "más repetitiva" se concentra por problemas relacionados con el confort térmico: "Cuando la máquina de refrigeración no garantiza el confort del pasaje y el conductor, el vehículo se tiene que retirar", señala.

Otro de los motivos es que a causa de las altas temperaturas las máquinas no den abasto y se pare lo que supone la retirada inmediata del vehículo. Estas averías se dan, sobre todo, una vez que se superan los 38 grados, tal y como tienen estudiado.

El protocolo de actuación ante estos casos se centra, explica Zueras, en el refuerzo del mantenimiento y el control de las incidencias que ocurren en ruta.

70 mecánicos en tres turnos

Para que los autobuses estén a punto para su salida desde las cocheras de Avanza, la empresa cuenta con 70 mecánicos que se reparten en tres turnos que trabajan en mantenimiento habitual y arreglo de las incidencias que puedan surgir.

Ante picos de trabajo como el que se produce en olas de calor, el director de Avanza explica que se externalizan algunos trabajos: "Nos apoyamos en otros talleres y en lugares externos para poder sacar aún más tarea en la misma cantidad de tiempo".

Estas situaciones también suponen una reorganización de las tareas dentro del taller aclimatándose a las necesidades del servicio.

Los autobuses no son los únicos que sufren las altas temperaturas, ya que los trabajadores deben también trabajar bajo el calor. Para mejorar las condiciones de trabajo se han adquirido aires acondicionados industriales para mejorar la climatización.

Además, los trabajadores cuentan con 'islas climáticas' donde los mecánicos pueden ir a refrigerarse. Además desde Avanza inciden en que se hagan pausas de hidratación.