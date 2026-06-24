Cuenta atrás para el estreno del Ibercaja Estadio como sala de conciertos: Leiva sube la temperatura de Zaragoza

Más de tres semanas han pasado desde el último partido del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Aquel 31 de mayo, los zaragocistas salieron del campo modular después de presenciar otro bochorno de su equipo, una nueva derrota frente al Málaga ya con el descenso consumado desde hacía unos días.

Este sábado, las gradas del Ibercaja Estadio volverán a poblarse, aunque con un motivo muy diferente. Y es que los goles (bueno, ocasiones) y gritos de ánimo se cambiarán por las letras de ‘Hasta que me quede sin voz’, ‘Caída libre’ o ‘Bajo presión’, y muchos más hits de un Leiva que regresa a Zaragoza dispuesto a poner a bailar a toda la ciudad.

Será el estreno del Ibercaja Estadio como sala de conciertos. El campo se llenará hasta la bandera, con más de 20.000 personas en las gradas y en la pista central.

Durante estos días, los operarios ya trabajan a contrarreloj para tener todo listo para este estreno. No será el único este verano, ya que, solo seis días después, el viernes 3 de julio, será Romeo Santos quien ponga a bailar a la capital aragonesa.

Montaje del escenario de conciertos en el Ibercaja Estadio E. E.

Así, la estructura del escenario ya luce junto al Gol Sur del Ibercaja Estadio, junto a una imponente grúa que nace del centro del campo. Desde prácticamente cualquier punto de las proximidades del Parking Norte se puede apreciar el esqueleto metálico que soportará tanto el decorado como las pantallas que se utilizarán en el ‘show’.

Mientras, el césped ya sufre los efectos propios de todo el trasiego de material metálico y el peso de todo el escenario, si bien ya está programada su sustitución tras el concierto de Romeo Santos. El nuevo tapete deberá estar listo el 8 de agosto, día en el que el nuevo Real Zaragoza de Ibai Gómez se estrenará en su casa con el Trofeo Carlos Lapetra frente a la Real Sociedad B.

También han sido retirados los banquillos que se han utilizado durante toda la temporada, y se está transportando el material con el que se servirán los litros y litros de bebidas que se consumirán en la noche del sábado.

Montaje del escenario de conciertos en el Ibercaja Estadio E. E.

El calor es el gran protagonista de los preparativos, más todavía en una zona de la ciudad donde el sol pega desde primera hora y con más dureza en las horas centrales del día.

El exvocalista de Pereza tiene prácticamente todo vendido para su concierto del 27 de junio, que tendrá un aforo de más de 20.000 personas. Durante la tarde de este martes, únicamente quedaban un puñado de entradas a la venta en la grada de Preferencia, por 44 euros.

Vista del montaje del escenario de conciertos en el Ibercaja Estadio E. E.

En el caso de Romeo Santos el aforo será menor, ya que la pista se ha dividido en zonas VIP y VIP Gold, con pases premium de hasta 220 euros que incluyen entrada anticipada y merchandising. Actualmente, todavía hay entradas disponibles en las tres gradas y en pista.

Estos dos serán los únicos conciertos que haya este verano, si bien la intención de todos los socios de La Nueva Romareda SL, propietaria de la instalación, es sacar el máximo rendimiento a una estructura montada en tiempo récord el pasado verano y llamada a permanecer en el tiempo una vez el Real Zaragoza finalice su exilio.

Vista del montaje del escenario de conciertos en el Ibercaja Estadio E. E.

De hecho, durante las próximas Fiestas del Pilar, se organizará un espectáculo inspirado en Harry Potter con 1.200 drones que recrearán los principales personajes y momentos icónicos de las películas, junto a un violinista eléctrico. Será los días 16 y 17 de octubre y las entradas están a la venta por 37,90 euros para adultos y 22,90 euros en infantil.

El campo, situado a pocos metros del CPS y conectado con el tranvía, duplica en capacidad al Príncipe Felipe, que se había quedado pequeño con sus alrededor de 8.500 espectadores para las grandes giras nacionales e internacionales de los grupos del momento.

Todo ello mientras continúa la construcción del Ibercaja Romareda, que afronta unos meses clave en su objetivo de estar listo en verano de 2027. Con un aforo de 50.000 espectadores para conciertos, se espera que el nuevo estadio sitúe a Zaragoza en un escalafón superior y pueda acceder a giras de artistas de mayor nivel.