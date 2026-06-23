Gran Casa acerca la sostenibilidad al día a día de las familias zaragozanas con RESPIRA 2026

Del 22 de junio al 3 de julio, el jardín central de GranCasa se transforma en un espacio de actividades gratuitas de bienestar emocional y físico.

GranCasa, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, da un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad a través de RESPIRA 2026. Del 22 de junio al 3 de julio, el jardín central del centro comercial se transforma en un espacio para experiencias únicas.

RESPIRA 2026 es un programa que convierte la acción ambiental y los hábitos responsables en experiencias vivenciales para acercar la sostenibilidad al día a día de las personas con distintas actividades.

“Con RESPIRA 2026 queremos que nuestra sostenibilidad no se quede solo en cifras, sino que se sienta y se viva”, destaca Susana Beltrán, gerente de GranCasa.

La iniciativa propone una programación que combina talleres creativos, sesiones de movimiento consciente, espacios para madres y bebés y dinámicas de bienestar emocional, que invitan a descubrir nuevos hábitos saludables de manera lúdica y cercana.

RESPIRA 2026 se enmarca en la estrategia de GranCasa de integrar sostenibilidad, innovación y experiencia, demostrando que un centro comercial puede ser también un espacio de encuentro, inspiración y bienestar.

Talleres, ejercicio y bienestar emocional

Las actividades comenzaron ayer, lunes 22 de junio, con un taller creativo de mandalas botánicos a cargo de La Regadera. El próximo taller creativo será de pintura y tendrá lugar el 29 de junio a cargo de Jesana Motilva.

El público también podrá disfrutar de un taller de aromaterapia el 25 de junio, a cargo de Daniela Restrepo de MEN.TO, y otro de velas aromáticas el 2 de julio, a cargo de Taller Floral by Vera Kiperi.

El deporte también tendrá su hueco durante estas dos semanas con una clase de barré adaptado con sillas el 23 de junio con Julia Garrido; un taller para madres y bebés de Fisioterapia ETC el 26 de junio; una sesión VMind con VivaGym GranCasa el 30 de junio; y una sesión de pilates e hipopresivos a cargo de Daniela Montes el 3 de julio.

Por último, se realizarán dos sesiones de bienestar emocional. La primera el 24 de junio a cargo de Estela Millán y la segunda el 1 de julio de la mano de Cristina Rocafort.

Todas las actividades comenzarán a las 18.00 horas, excepto la actividad con bebés que tendrá lugar a las 17.00 horas.

Cada propuesta busca combinar aprendizaje, diversión y relajación, al tiempo que fomenta la creatividad y la conciencia sobre hábitos más sostenibles y responsables.