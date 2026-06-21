Las bibliotecas municipales de Zaragoza adaptan desde mañana sus horarios durante el verano

Hasta el 6 de septiembre, los centros de la red reorganizan sus horarios durante el periodo estival para garantizar la prestación del servicio y mantener la atención a la ciudadanía en los distintos barrios.

El verano ha entrado con fuerza este 2026. Temperaturas de 40 grados y piscinas abarrotadas; sin embargo, aún hay universitarios hincando codos.

Las recuperaciones de los exámenes se celebran durante el mes de junio y la primera semana de julio, por lo que en Zaragoza aún hay estudiantes que acuden a las bibliotecas.

Por ello es importante que tengan en cuenta que el horario de las bibliotecas municipales cambia a partir de este lunes 22 de junio.

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza adaptarán sus horarios durante el periodo estival. La modificación se aplicará hasta el domingo 6 de septiembre de 2026, con el objetivo de adecuar el servicio a la organización propia de los meses de verano.

Durante este periodo, las bibliotecas municipales permanecerán cerradas los sábados y domingos. De lunes a viernes, los horarios variarán en función de cada centro, alternando turnos de mañana y tarde.

La mayoría de las bibliotecas abrirán los lunes de 14:00 a 20:00 horas y de martes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Este será el horario de las bibliotecas Ricardo Magdalena, Javier Tomeo, Rafael Andolz, Rockoteca de Casetas, Félix Romeo, Inocencio Ruiz Lasala, Jesús María Alemany Briz, José Martí, José Ramón Arana, Luis del Val, Miguel de Cervantes y Soledad Puértolas.

Por su parte, las bibliotecas Fernando Lázaro Carreter, María Moliner y Santa Orosia abrirán los lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:30 a 14:30 horas, mientras que los martes prestarán servicio en horario de tarde, de 14:00 a 20:00 horas.

Las bibliotecas José Antonio Rey del Corral, Manuel Alvar y Benjamín Jarnés abrirán los lunes, martes, jueves y viernes de 8:30 a 14:30 horas, y los miércoles de 14:00 a 20:00 horas.

En el caso de las bibliotecas Andresa Casamayor y Vientos del Pueblo, el horario será de lunes, martes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:30 horas, y los jueves de 14:00 a 20:00 horas.

La Biblioteca para Jóvenes Cubit abrirá los lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:30 horas, y los jueves de 14:00 a 20:00 horas.

Finalmente, las bibliotecas de Monzalbarba, Movera, Miguel Labordeta, Rosendo Tello, San Juan de Mozarrifar y Montañana abrirán los lunes de 16:30 a 20:00 horas y de martes a viernes solo por la mañana de 10:00 a 13:30 horas.

Horario extraordinario de exámenes

Además, dos bibliotecas municipales mantienen todavía horario extraordinario de exámenes hasta el 1 de julio. La Biblioteca Ricardo Magdalena, en Las Fuentes, abrirá los lunes 22 y 29 de junio de 14:00 a 24:00 horas; de martes a viernes, de 8:30 a 24:00 horas; y sábados y domingos, de 9:45 a 20:00 horas.

Por su parte, la Biblioteca Benjamín Jarnés, en Actur-Rey Fernando, abrirá el miércoles 24 de junio y el lunes 1 de julio de 14:00 a 24:00 horas; los lunes, martes, jueves y viernes, de 8:30 a 24:00 horas; y los sábados y domingos, de 9:45 a 20:00 horas.

Toda la información actualizada sobre los horarios de verano de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza puede consultarse en la web municipal.