Pastriz se prepara para celebrar sus fiestas pequeñas en honor a San Pedro del 26 al 29 de junio

En Pastriz ya huele a fiesta. El municipio zaragozano ya saca sus pañuelos verdes y comienza la cuenta atrás para celebrar sus fiestas pequeñas en honor a San Pedro del 26 al 29 de junio.

Una celebración que viene cargada de actividades, música y tradición y que prepara a los pastriceros para sus fiestas grandes en honor a Santa Ana del 24 al 28 de julio.

Un programa lleno de actos para todos los públicos

El viernes 26 los de Pastriz darán el pistoletazo de salida a sus fiestas. A las 12.00 horas cabezudos y carretones saldrán a la Plaza de España del municipio para comenzar con los festejos.

Los habitantes de Pastriz durante uno de los actos de sus fiestas. Ayuntamiento de Pastriz.

Pero será por la tarde cuando realicen la mayoría de los actos. A las 18.00 horas las peñas tomarán las calles con un pasacalles al que se unirá "Pichorras", un personaje popular de la localidad interpretado por uno de los vecinos y cuya identidad es secreta hasta la hora del pregón.

Un acto que estará amenizado por la charanga ‘Los Guacamayos’ y en el que se espera mucho jolgorio y diversión. De hecho, la comisión de fiestas del pueblo recomienda acudir con utensilios para juegos de agua.

A las 20.00 horas se celebrará el pregón, a cargo de "Pichorras", en la Plaza de España y se realizará el chupinazo que dará inicio a las fiestas.

A las 23.30 horas se presentará de forma oficial a las Reinas y los Místeres de 2026, representantes de la juventud y de la Asociación de Mujeres "El Olmo" de Pastriz. Acto seguido, dará comienzo la sesión de baile con la orquesta ‘Titanes’.

Espectadores durante uno de los festejos taurinos de las fiestas de Pastriz. Ayuntamiento de Pastriz.

Al día siguiente, sábado 27 de junio, Pastriz contará con un pasacalles en el que acompañarán a los cabezudos de La Puebla de Alfinden desde Plaza de España hasta los alrededores del pabellón municipal.

Esta jornada estará dedicada a actividades para los más pequeños. Completan el programa un concurso de rabino y otro de lanzamiento de jamón y una exhibición de baile en línea. La orquesta ‘Boulevard’ se encargará de poner el toque musical.

El domingo será un día donde las vaquillas serán protagonistas. Los vecinos podrán disfrutar de un encierro de vacas a las 11.00 horas y una exhibición de cuatro cuadrillas de roscaderos y novillada a las 18.30 horas.

Cerrará el día el grupo de flamenco ‘Los Cabales’ a las 21.30 horas, que actuará con la bailarina, profesora y coreógrafa, Carlota Benedí.

Concurso de guiñote celebrado en las fiestas de 2025. Ayuntamiento de Pastriz.

El último día de las fiestas, el lunes 29 de junio, comenzará a las 11.00 horas con una misa en honor a San Pedro tras la cual se hará el ‘bautizo ranero’. Un acto muy especial en el que se colocan los pañuelos verdes de las fiestas de Pastriz a los bebés nacidos entre junio de 2025 y junio de 2026.

Pondrán el broche de oro a las fiestas un encierro de vacas a cargo de la ganadería Rafael Alarcón y amenizado por la charanga ‘Los Guacamayos’. Al finalizar, pastriceros y visitantes podrán disfrutar de una patatada en Plaza de España.

Fiestas en honor a Santa Ana

En julio, concretamente del 24 al 28, Pastriz también celebra sus Fiestas Mayores en honor a Santa Ana. Unos festejos imprescindibles para vivir de primera mano la tradición del municipio zaragozano.

Las fiestas en honor a Santa Ana de 2026 arrancarán con el habitual chupinazo el 24 de julio a las 12.00 horas. Por la tarde tendrá lugar la cena de hermandad, donde se reconocerá al peñista del año y darán comienzo al juego del huevo.

Acto taurino durante las fiestas de 2025. Ayuntamiento de Pastriz.

Este año, a cada peña participante se le asignará un huevo crudo que debe mantener intacto durante todas las fiestas para hacerse con el premio.

El sábado las peñas ‘La Borina’ y ‘El Gulismeo’ harán un almuerzo y una gymkana respectivamente. El día también contará con juegos tradicionales, dos toros embolados y un súper bingo con un premio de 1500 euros. Cerrará el día el grupo ‘Jadey’ en la Plaza de España.

El domingo 26 es el día fuerte en Pastriz, cuando los visitantes van a poder ver sus tradiciones y cultura en todo su esplendor. Arrancará con una misa baturra en honor a Santa Ana y una procesión hasta la ermita acompañada por los danzantes de Pastriz.

En la Plaza de España, se representará el dance tradicional, una manifestación de la cultura popular y la tradición con gran arraigo entre la población de Pastriz.

Danzantes de Pastriz. Ayuntamiento de Pastriz.

El dance consiste en un baile con palos y espadas que se lleva a cabo por ocho chicos y ocho chicas que danzan con el palo de las cintas. Junto al dance se recita, en verso, el intento por parte de los turcos de llevarse la imagen de Santa Ana del pueblo.

El lunes 27 la ganadería Rafael Alarcón realizará encierro de vacas y una actividad especial con obstáculos que finalizará con suelta de novillas. La noche estará amenizada por la orquesta ‘Nueva Alaska’.

El último día de fiesta comenzará con una chocolatada en la Plaza de España, seguida de un encierro de vacas. Por la tarde habrá otros dos encierros, uno para los más pequeños con mansicos y un nuevo encierro de vacas.

Como broche final, a las 22.00 horas se podrá disfrutar del espectáculo ‘B Vocal en concierto’ en la Plaza de España, que terminará con los tradicionales fuegos artificiales.