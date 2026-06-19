Confirmado por el Ayuntamiento: se cancelan las hogueras de San Juan por las altas temperaturas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca en una reunión mantenida en la sala de crisis del parque 1 de Bomberos. Daniel Marcos

Finalmente no será posible disfrutar de las hogueras de San Juan.

La Noche de San Juan del 23 de junio, celebra la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte, se trata de la noche más corta del año.

Muchos barrios de Zaragoza encienden sus hogueras y celebran la jornada con música y comida; sin embargo este año por las altas temperaturas no será posible.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado las medidas para que la población pueda protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien esta mañana ha presidido una reunión en la sala de crisis del parque 1 de Bomberos, ha dado orden de activar el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días.

La previsión es activarlo este domingo 21 de junio a las 00.00 horas y mantenerlo hasta el miércoles a las 23.59 horas, si bien podría modularse o prolongarse más días en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará la próxima semana máximas de 40º grados, e incluso podría llegar a los 42º, y mínimas de 25º, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

Este pronóstico meteorológico no permite autorizar las hogueras de San Juan previstas en los barrios este fin de semana, como medida de precaución.

Piscinas municipales y 60 refugios climáticos

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla.

Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas. Esto supone un importante descuento respecto a los precios habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor. Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

Como cada año, se va a llevar a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor.

Zaragoza refuerza su red de agua pública

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora (9 litros en continuo), con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC. Además, están plenamente adaptados para niños y personas con movilidad reducida, y nacen con una vocación doble: ofrecer agua de calidad y reducir la huella de carbono asociada a los envases de un solo uso. Además, incorporan sistemas antivandálicos.

Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades.

Con esa base técnica, el Ayuntamiento ha planificado intervenciones más precisas, priorizando reparaciones, renovaciones y nuevas instalaciones allí donde la demanda vecinal y la disponibilidad técnica lo aconsejaban.

Pulverizadores de agua y remojachicos

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua. En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.