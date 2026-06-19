CESTE celebra la graduación de su 35ª promoción y el 20 aniversario de su proyección internacional

CESTE Centro Universitario celebró ayer, jueves 18 de junio, la graduación de su 35ª promoción de alumnos de grado, máster y posgrado. Un acto académico que destacó el esfuerzo, la dedicación y la excelencia de todos los graduados.

Cerca de 200 alumnos nacionales e internacionales abarrotaron el Auditorio del World Trade Center Zaragoza para celebrar el fin de sus estudios. Aunque la formación de CESTE no para ahí, este año más de 6000 alumnos han realizado alguna formación en el centro.

Al acto acudió Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco y orgulloso padrino de la promoción. “Es un honor y un privilegio porque CESTE es una institución formativa con mucho prestigio que forma muy bien a sus alumnos, no solo en conocimientos, sino también en valores. Nosotros, que queremos egresados de CESTE, sabemos de su nivel de profesionalidad y de calidad humana”, declaró Serrano.

Además, estuvieron presentes en el evento José María Marín, presidente de CESTE Centro Universitario y Fundación CESTE; Manuel Badal, director general de CESTE y María Luisa Feijó, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, entre otros representantes de la administración y de organizaciones empresariales, educativas y sociales de Aragón.

Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco y padrino de la promoción entregando los diplomas. Alberto Casas CESTE Centro Universitario.

Entre los representantes se encontraba Claire Blanchard, Partnership Team Leader en la University of Wales Trinity Saint David, representando al centro británico al que está adscrito CESTE. Blanchard dedicó unas palabras a los nuevos graduados animándoles a afrontar los retos del futuro con fuerza e ilusión.

Por su parte, José María Marín quiso destacar lo especial que es para CESTE este final de etapa, “para nosotros, supone haber cumplido con el lema de la universidad de Gales, que es educar personas para transformar vidas, porque en CESTE además de enseñar conocimientos, destrezas y habilidades, nos fijamos en la persona".

"Intentamos que estos alumnos que se gradúan hoy se empoderen y que se sientan comprometidos y fuertes a la hora de colaborar en proyectos, que asuman responsabilidades, que vean que lo que hacen provoca que la sociedad mejore”, concluyó Marín.

Los alumnos que se graduaron cursaron durante el curso 2025-2026 grados, másteres y posgrados en ramas tan diversas como la tecnología, ingeniería, business, logística, finanzas o ciberseguridad.

Durante el acto también se entregaron cinco reconocimientos a instituciones con las que CESTE ha trabajado estrechamente en diferentes planos. La organización ha reconocido a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón, a EFTG, a CIRCE Centro Tecnológico, al Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y a Ibercaja.

Dos décadas de proyección internacional

Este evento coincidió con el 20 aniversario de la proyección internacional de CESTE. Dos décadas en las que la institución ha consolidado su presencia global, poniendo en valor el compromiso de CESTE con una educación abierta al mundo.

"Hemos cumplido 20 años desde nuestra incursión fundamentalmente en Latinoamérica. A lo largo de todo este tiempo hemos exportado lo que estábamos haciendo aquí a otros países, ayudándoles en el desarrollo y colaborando con ellos a través de formación allí o facilitando que alumnos vinieran aquí", señaló Marín.