Las residencias de estudiantes comienzan a llenarse: "Este año va más lento por las nuevas ofertas privadas que hay"

Las notas de la PAU llevan casi una semana publicadas y aunque las admisiones aún no se harán realidad hasta el 8 de julio, los estudiantes no pierden el tiempo y comienzan a vislumbrar su futuro académico en Zaragoza.

Así, uno de los pasos más importantes para instalarse si provienes de fuera de la capital aragonesa es encontrar un sitio donde vivir. Ahí entra el papel de las residencias de estudiantes y Colegios mayores que son la opción de muchos de los estudiantes para comenzar su vida estudiantil desde cero lejos de casa.

A pesar de que las notas de corte aún no han sido publicadas, las residencias de estudiantes están en pleno trabajo con el proceso de solicitudes. El Colegio Mayor Pedro Cerbuna de la Universidad de Zaragoza abrió su plazo de inscripción nada más acabar la PAU, el 8 de junio y estará disponible hasta el 9 de julio.

"Está yendo un poco como todos los años", valora sobre la situación actual Amalia Izquierdo, administradora del Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Para el próximo curso están fijando aún las plazas exactas ofertadas pero irán en la horquilla de 95 y 100 disponibles.

La realidad es que a pesar de llevar solo una semana activos para el recibo de solicitudes, las cifras van en positivo, ya que por el momento les ha llegado 91 solicitudes y aún queda el momento más álgido en el momento del primer llamamiento ordinario para los nuevos universitarios. Así bien también se apoyan en una "alta tasa de renovación" de estudiantes, solo para el próximo curso 140 jóvenes ya han confirmado que seguirán alojados con ellos.

A pesar de que los números van en bueno y tienen buenas perspectivas, lo cierto es que hay un sentimiento de "incertidumbre" ante la llegada masiva de nuevas residencias de estudiantes privadas que tienen planteado abrir el próximo curso como Bravo! en el barrio del Actur con 676 camas, Be Live Residence con 75 habitantes, o Aloha Pirineos que prevé abrir en septiembre con 336 estudios de alquiler asequible para menores de 30 años.

Si bien resaltan las ventajas de lo que significa su estancia en el Colegio Mayor: "Va apoyado de un proyecto educativo, hay bastantes actividades en las que pueden integrarse desde cine, una tuna, grupo de teatro", detalla Izquierdo.

Una preocupación que también ha llegado al Colegio Mayor Peñalba. El centro privado adscrito a la Universidad de Zaragoza admite que la apertura masiva de este tipo de residencia pueda suponer un agravio para ellos.

"Es cierto que nos están quitando plazas y vamos un poco más lentos, pero la gente que viene al colegio mayor lo hace porque sabe que ofertamos cosas completamente distintas", señala Susana Gil, responsable de comunicación del centro.

Al igual que en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Peñalba gira entorno a un proyecto educativo: "Cuidamos mucho que la gente que entre esté bien y se sienta bien cuidada", resalta.

Para este próximo curso sacan a oferta 50 nuevas plazas en un proceso que se abrió ya en enero y ya solo les queda disponible un 20%. Aunque Gil detalla que suelen tener dos procesos claros: "Solemos llenar antes de que publiquen las listas de admitidos en las carreras y luego tenemos alguna baja que se suele terminar de llenar después de las notas de corte".

Asimismo, este año están viendo una nueva casuística. Su principal residente en estos últimos tiempos eran estudiantes de Medicina y Veterinaria, este nuevo curso el horizonte se amplía y les están llegando solicitudes de Derecho o Filología inglesa, "carreras que se suelen mover menos entre comunidades".

A pesar de la nueva realidad que presentan este año con las nuevas residencias privadas tiene claro que "vamos a llenar".

Ambos Colegios Mayores ofrecen pensión completa, limpieza de habitación, cambio de sábanas y actividades culturales por 815 euros al mes el Colegio Mayor Pedro Cerbuna y 955 el Colegio Mayor Peñalba.