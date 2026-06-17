Un barrio de Zaragoza, en pie de guerra contra los incendios en el polígono: "Está en juego nuestra salud"

El incendio del pasado lunes en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los vecinos del barrio de La Cartuja, en Zaragoza. La sucesión de fuegos de importantes dimensiones en este polígono ha causado un profundo malestar ante el temor de que pueda provocar problemas de salud a largo plazo.

No en vano, en el último año calculan una decena de incendios en empresas del PTR, un polígono dedicado al reciclaje de residuos, si bien en los últimos tiempos se ha ido diversificando con nuevos proyectos.

Ello ha llevado a los vecinos a organizar una concentración para este miércoles, a las 19.00 horas, en el parque del Centro Cívico, para exigir soluciones, que pasen por un refuerzo de las medidas de control y prevención.

“Llevamos más de un año con continuos incendios de todo tipo, sobre todo relacionados con la actividad de reciclaje. Estamos preocupados por la salud, ya que son incendios donde se producen grandes humos”, señala el presidente de la asociación vecinal de La Cartuja, Felix Moreno.

Y es que los vecinos de este barrio, de 2.100 habitantes y situado en las afueras de Zaragoza, están “muy preocupados” por la acumulación de estos fuegos, después de haber sufrido 3 en los últimos 2 meses.

A ellos hay que sumarles los cientos de trabajadores que cada día se desplazan a una de las empresas instaladas en este Parque Tecnológico del Reciclado.

“Está en juego nuestra salud y la gente está muy preocupada. Lleva habiendo un humo persistente durante dos días y cerrar las ventanas no es la solución”, apunta Moreno.

Por este motivo, los vecinos también reclaman una mayor información sobre los efectos de esos gases y líquidos sobre el aire, el agua o la tierra.

“Son actividades de reciclaje y tratamiento de recursos con empresas especializadas, pero no vemos una correcta gestión de los residuos ni medidas de intervención inmediata. Los bomberos se limitan a dejar que arda porque no tienen capacidad para evitar la combustión. Es lo que pasó el lunes”, remarca el representante vecinal.

El incendio del pasado lunes se desató en torno a las 2.00 horas, y, más de 48 horas después, todavía no ha sido extinguido, aunque sí controlado y reducido.

El motivo de esa gran columna de humo, visible desde varios puntos de Zaragoza, se debe a que se trataba de material muy inflamable, mayoritariamente aluminio compactado que viene de coches y de electrodomésticos.

"Lo único que tenemos que hacer es ir esperando e ir sacando poco a poco lo que esté en la zona afectada porque, en principio, el problema está en el calor que se produce debajo", decía el jefe de mando de Bomberos de Zaragoza, Enrique Mursaura.