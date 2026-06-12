Confirmado: regresa a Zaragoza uno de los mercadillos medievales más esperados de este 2026 durante 3 días

Zaragoza vuelve a la Edad Media con una nueva edición del mercado de las Tres Culturas que se inicia este viernes, 12 de junio.

Durante todo el fin de semana la cultura, música, danza, circo, pasacalles y otros espectáculos transformarán en un escenario del pasado el entorno de la plaza del Pilar, la plaza de La Seo, San Bruno, la calle Palafox, el puente de Piedra y el balcón de San Lázaro.

La cultura cristiana, judía y árabe se unirán durante tres jornadas en diferentes escenarios que llenarán de ciudadanos y visitantes el centro de la ciudad. La cita mantendrá algunos de sus espacios más reconocibles, como el Campamento de las Tres Culturas, el Zoco Árabe o el Escenario de las Tres Culturas y el Rincón Infantil de la plaza San Bruno.

El pistoletazo de salida lo ha dado el desfile inaugural a las 11.00 de este viernes, abriendo la puerta a un fin de semana con propuestas para todos los públicos. Las más populares son los juglares, las farsas teatrales, escenas itinerantes, danzas medievales y orientales, espectáculos de lucha escénica, conciertos y recreaciones históricas.

En el Campamento de las Tres Culturas, instalado en la plaza del Pilar, se desarrollarán visitas guiadas, charlas sobre armas y armaduras, demostraciones de forja, talleres artesanales, exhibiciones de artillería y combates medievales de bohurt.

La compañía Lobos Negros será la encargada de dinamizar este espacio con charlas, en el que también se podrán visitar exposiciones vinculadas a la vida militar y artesanal de la Edad Media.

Programación

La música tendrá un papel destacado durante todo el fin de semana, con propuestas de Serrablo Folk, Os Fillos D'o Sobrarbe, Ixera Companyia Almugavar, Nostraxladamus y el Coro In Lingua Franca, entre otros.

También habrá danza oriental y medieval con el Grupo Sinhaya, Duo Sahasrara, VIII Milla de Utebo, La Carola y Andanzas Medievales. Por la noche, el Mercado incorporará espectáculos de fuego, música y danza, como 'Bajo la Aurora Boreal', de Nomaduk, las danzas con fuego de Duo Sahasrara o las actuaciones de Ixera Companyia Almugavar.

Desfile del Mercado de las Tres Culturas, este viernes. E.E Zaragoza

El teatro y la recreación histórica estarán presentes con compañías como Artemis Teatro, Magna Caput, Los Navegantes, Chispandora, Contraje Producciones, Nomaduk, Peliagudo Arte & Circo o Fakir Testa.

Entre las propuestas programadas figuran farsas medievales, escenas itinerantes sobre Alfonso I el Batallador, Urraca, la Saraqusta musulmana, los romances del Reino de Aragón, brujerías y aquelarres, así como recreaciones vinculadas a la aljama y a la tradición sefardí.

El público familiar contará con una programación específica en la plaza San Bruno. El Rincón Infantil ofrecerá talleres de percusión y habrá juegos medievales de madera. Además, en la trasera de La Lonja se mantiene el cuadro matón medieval.

En la plaza del Pilar se instalarán atracciones ecológicas como noria, tiovivo, barca medieval y cama elástica.

El Mercado se completará con diferentes exposiciones durante los tres días. Entre ellas, una muestra de máquinas de asedio cristianas y musulmanas en el Puente de Piedra, exposiciones de tortura medieval, espadas y armaduras en el Campamento de las Tres Culturas, aperos de labranza y alambiques en el entorno de la trasera de La Lonja, instrumentos musicales de la Edad Media en la plaza San Bruno y una exposición dedicada a Leonardo da Vinci en la calle Palafox.

Además, los visitantes podrán acercarse a los oficios tradicionales a través de los talleres de las Tres Culturas, que se desarrollarán del 12 al 14 de junio, en pases de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, distribuidos por todo el recorrido del Mercado.

La programación incluye oficios vinculados a la cultura cristiana, judía y árabe, con talleres de caligrafía, botánica, cantería, carpintería, herrería, heráldica, instrumentos musicales, panadería, orfebrería, alfarería, hilandería, encuadernación, madera, mosaico, cuero, vidrio, títeres y marionetas, cerería, babuchas o caligrafía árabe, entre otros.