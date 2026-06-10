PP y Vox abandonan el pleno de la DPZ por el veto a su propuesta para las Medallas de Santa Isabel

El Partido Popular y Vox han abandonado el pleno celebrado este miércoles en la Diputación de Zaragoza en protesta por el veto a la propuesta que presentaron para las Medallas de Santa Isabel de Portugal.

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma ha denunciado el “sectarismo” del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza tras el abandono del pleno.

La decisión se produce después de que el pasado año el Grupo Popular respaldase las candidaturas propuestas por el equipo de gobierno dentro de un acuerdo de consenso que incluía que en esta edición sería el Partido Popular quien propondría una de las distinciones.

“Hemos cumplido nuestra palabra y ellos han incumplido la suya por tratarse de un tema relacionado con la tauromaquia”, ha afirmado Celma.

El Partido Popular proponía conceder la Medalla de Santa Isabel de Portugal ex aequo a las escuelas taurinas zaragozanas de Torrero-El Carmen y Mar de Nubes.

Para Celma, el rechazo a esta candidatura “es un veto ideológico en toda regla” y un nuevo episodio dentro de una estrategia continuada de hostilidad hacia la tauromaquia.

“Primero suspendieron la Feria de San Jorge por una gestión absolutamente deficiente. Después impidieron que las escuelas taurinas pudieran entrenar en la Plaza de Toros de Zaragoza. Más tarde comenzaron las dudas sobre la celebración de la Feria del Pilar y ahora pretenden dar la puntilla social a las escuelas taurinas negándoles un reconocimiento que merecen por derecho propio” ha denunciado.

Celma reclama que la DPZ “se han escudado en un supuesto informe de protocolo que no ha sido hecho público. Esa falta de transparencia resulta incomprensible cuando estamos hablando de una distinción institucional que históricamente se ha caracterizado por el consenso”.

Asimismo, Celma ha mostrado su preocupación por las informaciones conocidas en las últimas horas sobre nuevos recursos relacionados con el pliego de la Plaza de Toros de Zaragoza, asegurando que “cada semana conocemos una nueva polémica relacionada con la gestión de la Plaza de Toros”.

Por último, el presidente provincial del Partido Popular ha asegurado que su formación seguirá defendiendo a las escuelas taurinas, a los aficionados y al conjunto del sector. “No van a conseguir acabar con la tauromaquia porque somos muchos más los que creemos en ella”.

La DPZ responde

El diputado delegado de la plaza de toros, José Carlos Tirado, ha respondido a la actuación de ambos grupos calificándola de “circo”.

“No se han atrevido a votar en contra de la propuesta de concesión de las medallas de Santa Isabel, ni siquiera a abstenerse”. “Han optado por montar un episodio esperpéntico abandonando el salón de plenos, pero en el caso del PP dejando a un diputado que ha votado a favor de la propuesta del equipo de gobierno”, ha puntualizado.

Tirado ha añadido que, aunque históricamente estos galardones se conceden por consenso de todos los grupos, “en este caso el PP hizo una propuesta para premiar a las escuelas taurinas sabiendo que no cumplía el reglamento que regula estos galardones”.

Algo que según el diputado se puso de manifiesto en un informe del departamento de Protocolo.

Por otro lado, ha señalado que “en la junta de portavoces al PP se le invitó a que hicieran otra propuesta y declinaron esa posibilidad”.

Respecto a la adjudicación del coso de La Misericordia, Tirado ha anunciado que nueve empresas han presentado oferta según la nueva licitación convocada por la DPZ.

“Hemos recibido dos recursos pero estamos convencidos de que nuestro pliego vuelve a ser jurídicamente intachable y solo queremos que nos dejen adjudicar la plaza cuanto antes”, ha destacado Tirado.

En este aspecto, Tirado ha querido señalar que “las dos empresas que impugnaron el pliego anterior ahora han impugnado el nuevo pliego justo por los motivos contrarios”.

Tirado ha anunciado la voluntad de la DPZ por adjudicar la plaza cuanto antes, tachando las declaraciones de los populares sobre el veto a la tauromaquia de la entidad como “delirante teoría de la conspiración”.

Por último, ha querido recordar que las escuelas taurinas pueden utilizar la plaza de toros, que cada año la DPZ invierte más de 300.000 euros en el mantenimiento de las instalaciones, y que la DPZ está redactando un plan director para la renovación de la cubierta, la accesibilidad y las gradas de la plaza de La Misericordia, entre otras acciones.