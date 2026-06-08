Celma presenta 1.470 avales y será virtualmente reelegido presidente del PP-Zaragoza si hoy no hay más candidatos

Ramón Celma, este lunes en la sede del PP-Aragón. E. E.

El popular Ramón Celma ha presentado este lunes 1.470 avales y podría ser virtualmente reelegido presidente del PP-Zaragoza si no se presenta ninguna candidatura antes de las 20.00.

Todo apunta a que no la habrá y que el también diputado seguirá al frente del partido los próximos años.

Lo hará con el reto de gobernar en todas las cabeceras de comarca y llevar al PP a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la única gran institución que quedó en manos del PSOE tras el batacazo socialista de 2023.

Celma ha depositado los avales acompañado de la presidenta de las Cortes, María Navarro; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y los principales representantes del PP en la DPZ, Maricarmen Lázaro y Pablo Blanquet, entre otros.

El candidato ha agradecido a sus compañeros por avalarle "a lo largo y ancho de la provincia". "Tenemos un equipazo que se ha hecho visible durante los últimos cinco años. En este tiempo, el PP ha ganado todas las elecciones que se han convocado en las distintas instituciones. Me siento tremendamente respaldado tanto por la cantidad como por la calidad del apoyo que he recibido todos estos días", afirmaba.

Los populares gobiernan en más de un centenar de ayuntamientos de la provincia y en ocho de las diez grandes ciudades. "Pero obviamente, queremos ir a más tanto en las municipales como en las generales. Que el PP sea un fundamento clave para nuevas victorias, un pilar básico para el cambio", resaltaba.

El dirigente confía en la fuerza de todos sus alcaldes y concejales para conseguir su objetivo: "Tenemos personas muy sólidas en la gestión que se están convirtiendo en grandes referentes en sus municipios. Se nota y se siente que los ciudadanos los respaldan".

Celma ha destacado también la capacidad del PP de incorporar a personas que llegan de la sociedad civil "con muchas ganas de aportar".

"Con esto y con el presidente Azcón y Feijóo conseguiremos aumentar el respaldo", vaticinaba.

Sobre la DPZ, ha prometido trabajar para conseguir las victorias necesarias para ponerse al frente de la institución. "Tiene un sistema de elección peculiar, pero si conseguimos nuestros objetivos, que están al alcance de la mano, lo lograremos. Estamos convencidos", agregaba.