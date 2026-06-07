Piden al Gobierno de Aragón proteger la antigua estación de El Portillo de Zaragoza: "Es un referente del siglo XX"

Exterior del edificio de la antigua estación de El Portillo. E. E.

La Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen) ha presentado ante el Gobierno de Aragón una solicitud para la protección patrimonial del edificio principal de la antigua estación de El Portillo.

Para el colectivo, es una de las infraestructuras más representativas de la transformación urbana, industrial, ferroviaria y social de Zaragoza durante el siglo XX.

La petición se fundamenta en los valores históricos, arquitectónicos, urbanos, ferroviarios, sociales y culturales del inmueble, que durante décadas constituyó la principal terminal ferroviaria de la ciudad y formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones de zaragozanos.

Entre los elementos destacados del expediente figura el reconocimiento obtenido mediante el Premio Ricardo Magdalena, una de las principales distinciones de la arquitectura aragonesa contemporánea, así como las referencias académicas posteriores vinculadas a los estudios de José Laborda.

La solicitud incorpora, además, el documento “Estación Zaragoza–El Portillo. Cronología visual y memoria del lugar (1895-2026)”, un recorrido gráfico e histórico que muestra la evolución del sistema ferroviario central de Zaragoza desde la estación de Campo Sepulcro hasta la actualidad.

Este trabajo, cuentan desde la asociación, permite comprender la importancia que el corredor ferroviario del Portillo tuvo en el desarrollo urbano, industrial, económico y social de Zaragoza y Aragón durante más de un siglo.

La documentación también pretende poner de manifiesto la estrecha relación existente entre el sistema ferroviario del Portillo y el desarrollo industrial de Zaragoza, especialmente a través de empresas históricas como Carde y Escoriaza, Material Móvil y Construcciones, VIASA y posteriormente CAF, configurando uno de los principales espacios industriales y mecánicos de Aragón durante buena parte del siglo XX.

El expediente incorpora igualmente la dimensión artística del inmueble mediante la documentación de diversas obras realizadas por Andrés Galdeano para la estación.

Estas intervenciones formaban parte del proyecto arquitectónico original y contribuyeron a dotar al edificio de una identidad cultural propia.

La solicitud plantea la conservación de las obras actualmente existentes y la posibilidad de recuperar para el conjunto aquellas que fueron desplazadas durante las sucesivas transformaciones del ámbito ferroviario.

El edificio conserva aún una parte sustancial de sus espacios y elementos característicos. Vestíbulos, escaleras, pavimentos, revestimientos pétreos, dependencias interiores y diversas obras artísticas permanecen todavía reconocibles y "permiten comprender tanto la dimensión del inmueble como su potencial de reutilización futura", exponen.

Aunque el edificio requiere actuaciones de conservación, mantenimiento y adaptación a nuevos usos, su estado general permite plantear una recuperación progresiva compatible con la protección patrimonial y con los procesos de regeneración urbana actualmente en marcha.

Para la agrupación, la conservación del inmueble resulta plenamente compatible con su adaptación a nuevos usos públicos, ya que su dimensión, ubicación estratégica y configuración arquitectónica "permiten plantear equipamientos culturales, educativos, sociales y vecinales que mantengan vivo el edificio y lo integren en la vida cotidiana de la ciudad".

Del mismo modo, sostienen, la explanada resultante de la demolición de la antigua plataforma de aparcamiento ofrece una oportunidad para incorporar espacios deportivos, zonas de juego, áreas estanciales, recorridos peatonales y otras dotaciones de proximidad al servicio del barrio y de Zaragoza.

La solicitud presentada no pretende únicamente conservar un edificio, sino preservar uno de los principales testimonios materiales de la historia ferroviaria contemporánea de Aragón.

"Es una de las pocas piezas principales del sistema ferroviario histórico zaragozano que aún permanece en pie y seguirá recordando la importancia que este enclave representó en el desarrollo urbano, industrial y social de Zaragoza y Aragón durante más de un siglo", apuntan.