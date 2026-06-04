“La parada de siempre”, de Luisa Mullor, gana el V Premio AVANZA de Microrrelatos de la Feria del Libro de Zaragoza

El V Premio AVANZA de Microrrelatos "Historias de autobús", convocado por AVANZA y la Feria del Libro de Zaragoza ya tiene relato ganador. “La parada de siempre” de Luisa María Mullor Sarsa se ha hecho con la victoria y el premio de 500 euros.

El relato “De excursión”, de Alba Moreno, ha quedado finalista, mientras que “El bus de las croquetas”, de Cristofer David Amaya Olmos, ha obtenido el primer premio en la categoría juvenil.

El relato finalista ha sido galardonado con 200 euros y la categoría juvenil se premia con 100 euros canjeables por libros en las editoriales y librerías asociadas.

La gerente de Comunicación de AVANZA Zaragoza, Ana Rodríguez; el presidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (COPELI), David Viñuales; y la secretaria de la Asociación Aragonesa de Editores (AEDITAR), Mariela Cisneros, han sido los encargados de entregar los premios.

En esta quinta edición han participado alrededor de 200 escritoras y escritores. El jurado formado por representantes de AVANZA, COPELI y las Asociaciones Aragonesas de Escritores, Libreros y Editores, ha destacado la calidad literaria de los textos y su creatividad, así como la puesta en valor del autobús en la vida cotidiana de las personas.

El Premio AVANZA de Microrrelatos pretende incentivar la creación literaria y la participación ciudadana, fomentar el uso del autobús urbano y llevar el nombre de la Feria del Libro a todos los rincones de la ciudad.