Bodegas San Valero lanza NAKED WINE, el primer vino transparente para “romper las reglas”

El evento se ha celebrado este miércoles en Aura. E. E.

Bodegas San Valero ha presentado hoy, miércoles 3 de junio, su última apuesta por la innovación con NAKED WINE. Un vino transparente y pensado para tomarse con hielo para conectar con una nueva generación de consumidores.

Este vino está elaborado a partir de uva tinta que sorprende tanto por su aspecto como por su forma de consumirse.

Con NAKED WINE, Bodegas San Valero busca brindar una experiencia ligada al tardeo, las terrazas, la música y los momentos compartidos.

El evento de presentación ha tenido lugar en el complejo Aura de Zaragoza, donde los asistentes han podido descubrir el universo de la marca a través de una experiencia sensorial.

Con una estética inspirada en el hielo y la transparencia, los asistentes han podido disfrutar de música en directo, activaciones especiales y un photocall. Además, Bodegas San Valero ha contado con la ayuda de unas “princesas del hielo” que se han encargado de servir el vino durante la noche.

El responsable de Marketing de Bodegas San Valero, Javier Domeque, ha destacado que “NAKED WINE nace para romper las reglas y demostrar que el vino también puede ser fresco, espontáneo y sorprendente. Queremos conectar con momentos reales de disfrute y con consumidores que buscan vivir el vino sin protocolos.”

Un vino de edición limitada

Bajo el lema “Rompe las reglas”, NAKED WINE se lanza como una edición limitada de tan solo 8.000 botellas.

Como parte de este lanzamiento, Bodegas San Valero ha organizado una gira de tardeos que recorrerá algunos de los espacios más reconocidos del ocio urbano durante el mes de junio.

Bodegas San Valero reafirma con NAKED WINE su apuesta por la innovación y por la evolución del vino hacia territorios más experienciales, participativos y actuales.