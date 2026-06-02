El PSOE pide al Ayuntamiento que invierta en la climatización de los colegios: "Había clases a 31 grados"

Las altas temperaturas registradas en algunos centros educativos de Zaragoza han llevado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, a exigir a la alcaldesa Natalia Chueca una modificación de crédito para hacer frente a la situación.

Lo ha planteado acompañada del concejal Guillermo Ortiz, quien ha detallado que el Grupo Socialista va a pedir un informe al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para conocer “si estamos garantizando la salud de nuestros hijos cuando están en los colegios públicos” y también ha anunciado que este asunto será prioritario para el PSOE de cara al Debate sobre el Estado de la Ciudad.

“Presentaremos una propuesta de resolución para la climatización y ventilación necesarias para hacer frente a las olas de calor, cuyos efectos no tengan que sufrir nuestros hijos”, ha señalado, al recordar que “con el presupuesto más alto de la historia de Zaragoza, Chueca puede hacer una modificación de crédito para priorizar a los niños, a los trabajadores y cumplir así con la normativa de seguridad laboral: los colegios deben ser lugares seguros”.

Además, la situación que viven los colegios públicos de la ciudad choca con la apuesta del Gobierno de Jorge Azcón de privatizar el Bachillerato en Aragón, a lo que va a destinar más de 19 millones de euros. Desde el CEIP Lucien Brient, Ranera ha recordado que la semana pasada, a primera hora de la mañana, "había clases con 31 grados de temperatura y en los comedores se llegó a superar los 34". “Es insoportable y es absolutamente intolerable que nuestros niños y niñas tengan que aguantar estas altas temperaturas y, por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que poner medidas en marcha”, ha exigido.

“Estamos hablando del mayor presupuesto de la historia de la ciudad y hay que cuidar los servicios públicos y, sobre todo, hay que cuidar a nuestros niños, que son muy vulnerables. No podemos pedirles a los niños concentración y no podemos garantizar su salud con estas altas temperaturas”, ha indicado Ranera.

La portavoz socialista ha señalado que esta situación afecta también a los docentes y al personal de servicios y recordaba que los episodios de altas temperaturas o frío son cada vez más habituales y de mayor duración, ya que “el cambio climático existe, forma parte de nuestro mundo, y las altas temperaturas han llegado a Zaragoza y, desgraciadamente, también han llegado a los colegios”.

Las familias están reclamando también actuaciones con urgencia. Así lo relataba María Caballero, madre y miembro de la AMPA del Lucien Brient. “Pedimos climatización, sombras, un lugar seguro, ventilación, que un niño no salga y tenga un golpe de calor”, y ha recordado que durante estos días se han alcanzado los 35 grados en algunas clases del centro.

Además, Caballero ha explicado que han presentado una denuncia por la situación, ya que “no se pueden poner ventiladores porque salta la luz, los niños tienen que venir a clase con ventiladores de mano en la mesita y tienen que cambiarlos hasta de clases para que estén más fresquitos”.