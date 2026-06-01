Natalia Chueca estalla ante el "silencio" del PSOE y ZEC en el pleno contra la corrupción: "El que calla también es cómplice"

El edil Víctor Serrano, junto a la alcaldesa, señalando a los concejales del PSOE en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Los escándalos, las investigaciones y los presuntos casos de corrupción del PSOE han sido, una vez más, tema de debate en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este lunes se ha celebrado el pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, que ha presentado tres mociones centradas en la imputación de Zapatero, el respaldo a las instituciones judiciales y policiales y la exigencia de elecciones generales anticipadas.

Las tres iniciativas han salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, mientras que PSOE y Zaragoza en Común han votado en contra. Gesto que ha lamentado la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha expresado que "el que guarda silencio también es cómplice".

Ha reflexionado, la primera edil, sobre la necesidad de hablar de política nacional en el Consistorio zaragozano porque "en momentos de tal gravedad que no podemos mirar para otro lado". "Las administraciones locales tenemos que velar por el estado de derecho, que está más en riesgo que nunca", ha justificado.

Asimismo, ha señalado el sentido de que el debate tuviera lugar este lunes 1 de junio, "cuando hace 8 años que Pedro Sánchez llegó al poder tras presentar una moción de censura a Mariano Rajoy con la justificación de acabar con la corrupción". En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular "ya pagó el precio, expulsó a los corruptos y se regeneró".

El portavoz del PP, Ángel Loren, también ha defendido la necesidad de convocar este pleno extraordinario ante una situación que califica de "gravísima". "¿Cuánto más tenemos que aguantar esta situación?", ha preguntado el edil a los presentes, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber provocado "una degradación institucional sin precedentes".

La concejal no adscrita Elena Gaspar ha secundado al PP y ha afirmado que España atraviesa una "investigación judicial de enorme gravedad". También ha cargado contra el PSOE, al que ha acusado de protagonizar una "tomadura de pelo continua" hacia la ciudadanía.

Debate "torticero"

Desde Zaragoza en Común, Elena Tomás ha cuestionado la necesidad del pleno celebrado este lunes. Ha acusado así al PP de generar debate "torticero" y de convertir el Ayuntamiento en "el tribunal político del PP".

"Han convocado este pleno para hablar de Zapatero. ¿Tan poca confianza tienen en Feijóo?", les ha cuestionado la edil, quien ha defendido que la corrupción debe combatirse "con rigor" y "medidas para ello" -que han propuesto desde su partido con una transaccional, que no ha salido adelante-.

Por su parte, Vox ha aprovechado el debate para reprochar al PP su relación histórica con el PSOE. Así lo ha recriminado tanto el concejal David Flores, tanto la portavoz Eva Torres, quien directamente haacusado a los populares de "ser cómplices" del actual sistema.

"Lo peor de Sánchez está por venir. Elecciones generales ya", ha reclamado Torres.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha denunciado que se trata del tercer pleno extraordinario convocado por el PP para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno. "A eso se dedica el Partido Popular: a hacer oposición y no a gestionar nada", ha acusado.

Ranera ha defendido la presunción de inocencia y ha asegurado que el PSOE siempre condenará la corrupción "cuando exista una sentencia o una demostración de culpabilidad", recordando en este sentido los casos de corrupción que afectaron al PP en gobiernos anteriores.

"Mafia política"

El concejal popular, Alfonso Mendoza ha asegurado que "España no puede seguir gobernada por una mafia política". Tal y como lo ha expuesto, no se trata de casos aislados sino de "un sistema organizado en una trama corrupta" y ha acusado al presidente del Gobierno de mantenerse en el poder "por miedo a acudir a las urnas", a lo que ha concluido que reclamando "dimisión, justicia y elecciones".

También el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha justificado la necesidad del pleno extraordinario asegurando que estamos "ante un Gobierno comprado a los herederos de ETA y los independentistas". Ha criticado, además, que en ocho años de Gobierno "no haya hoy ni un solo proyecto de Sánchez reconocible en la ciudad".

"Están hasta el tuétano de corrupción: 500.000 euros del Partido Socialista a disposición de la señora Leire Díez para desprestigiar a jueces, fiscales y periodistas. ¿Se imaginan ustedes que esto hubiese ocurrido gobernando la derecha en este país? Yo creo que no quedaría ni un solo contenedor sin incendiar", ha denunciado el concejal de Vox, Armando Martínez.

Gaspar ha vuelto a apoyar la iniciativa argumentando que "hay cosas que no son de uno u otro partido" sino del respeto al "Estado de derecho". "¿Qué más tiene que ocurrir?", se ha preguntado, argumentando que "los propios socios parlamentarios de Sánchez están pidiendo elecciones".

Desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha condenado "cualquier caso de corrupción", aunque ha acusado la moción del PP como "tremendamente cínica" por los escándalos vinculados a gobiernos anteriores y, al igual que la portavoz de su grupo, ha vuelto a señalar que las instituciones locales deberían centrarse en medidas concretas de prevención y transparencia. Entre ellas, una de las que ha propuesto la formación mediante la creación de una oficina municipal de prevención de la corrupción y que tampoco ha sido aceptada por el Gobierno.