Zaragoza se llena de más flores: así se busca incrementar la biodiversidad en todos los barrios de la ciudad

Zaragoza sigue floreciendo. El Servicio de Infraestructura Verde del Área de Medio Ambiente y Movilidad ha puesto en marcha una nueva edición del programa de renovación y mejora de los parterres floridos de la ciudad.



El proyecto, tal y como lo ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, contempla actuaciones en 61 espacios repartidos por "todos los distritos urbanos y barrios rurales".

El objetivo es que cada zona disponga de, al menos, un entorno ajardinado. Las intervenciones se están realizando en enclaves estratégicos, especialmente visibles o frecuentados por la ciudadanía, como avenidas principales, rotondas, plazas, accesos urbanos y zonas próximas a equipamientos públicos y áreas turísticas.

Paralelamente, el Ayuntamiento está reforzando su red de alcorques floridos y zonas refugio de insectos beneficiosos distribuidos en 607 ubicaciones distintas de la ciudad

"Estas soluciones florales no sólo mejoran la estética urbana, sino que contribuyen a incrementar la biodiversidad, enriquecer los suelos, reducir consumos hídricos y confirmar la imagen de una ciudad cuidada y sostenible. Para ello se utilizan principalmente especies vivaces, combinadas con plantas anuales y bienales, capaces de ofrecer floraciones prolongadas", ha explicado Gaudes.



La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha señalado en rueda de prensa que "el color en Zaragoza no termina con "Zaragoza Florece", sino que queremos que se extienda a todo el año, en cada momento según las posibilidades que nos ofrezca la naturaleza.

Y es que, no solo se trata de una cuestión estética. "Esta intervención tiene también un importante componente de sostenibilidad, ya que fomenta la presencia, como sucede también con el programa de alcorques floridos, de zonas refugio de insectos beneficiosos, una de las líneas estratégicas más relevantes dentro de nuestras políticas de naturalización urbana y sanidad vegetal", ha asegurado la edil.

En total, 39 espacios recibirán actuaciones de mejora mediante reposiciones parciales de plantas, mientras que otros 22 serán objeto de transformaciones prácticamente integrales, con sustituciones vegetales de entre el 75 y el 100 por cien. Estas intervenciones permitirán también renovar sustratos, airear el terreno y recuperar diversidad vegetal.

"En total se interviene en unos 2.000 metros cuadrados de terreno", ha detallado Gaudes. Estas actuaciones se incluyen en el presupuesto anual de cada una de las respectivas contratas de Parques y Jardines (FCC, Urbaser y Umbela).



Las actuaciones arrancaron en sus trabajos previos en los meses de marzo y abril, periodo considerado óptimo para la implantación de las especies. El sistema incluye preparación intensiva del terreno, incorporación de materia orgánica, instalación de riego por goteo y mantenimiento continuado mediante escardas, podas, reposiciones y controles mensuales hasta noviembre.

Cuatro grandes combinaciones

El programa se articula en torno a cuatro grandes combinaciones florales diferenciadas según exposición solar y cromatismo. Dos de ellas están destinadas a espacios soleados y otras dos a zonas de sol y sombra. Las propuestas incorporan tonalidades lila, rojo, amarillo, naranja, rosa o blanco, además de gramíneas y especies tapizantes que aportan textura y continuidad visual.



La combinación "Sol A", de cromatismo lila, fucsia y rojo, se implantará en espacios como la avenida José Atarés, la plaza de Santa Engracia, el Parque del Tío Jorge o la plaza Emperador Carlos V.

La concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes. E.E Zaragoza





La combinación "Sol B", caracterizada por tonos lila, amarillo y anaranjado, estará presente en enclaves como la rotonda de Blas Infante, el Parque del Agua, plaza Europa, paseo de Sagasta o plaza de la Ciudadanía.



Por su parte, las soluciones "Sol-Sombra C" y "Sol-Sombra D" se destinarán a espacios más protegidos del sol directo, como plazas, paseos arbolados o determinadas zonas del Parque José Antonio Labordeta.

Además de las actuaciones en el centro urbano, el programa extiende las intervenciones a barrios rurales como Alfocea, Casetas, Garrapinillos, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor de Gállego, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar.