Ramón Celma (PP): “Hay una operación para acabar con la fiesta de los toros que está secundando la DPZ”

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha denunciado la negativa del PSOE en la Diputación Provincial de Zaragoza a la propuesta del Grupo Popular para conceder la Medalla de Santa Isabel de Portugal ex aequo a las escuelas taurinas zaragozanas de Torrero-El Carmen y Mar de Nubes.

Celma ha criticado que el equipo de gobierno de la DPZ “quiera impedir el reconocimiento institucional a dos escuelas que llevan décadas formando a cientos de jóvenes en valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la educación”.

El presidente provincial del PP ha recordado que la Escuela Taurina de Torrero-El Carmen representa “el legado histórico de dos escuelas fundamentales para la tauromaquia aragonesa” de las que surgieron toreros aragoneses como Raúl Gracia “El Tato” o Jesús Millán.

Por su parte, Mar de Nubes “ha conseguido consolidarse como un referente en la formación de nuevos valores y jóvenes promesas del toreo aragonés como Aarón Palacio”.

“Estas escuelas no solo forman toreros. Forman personas. Enseñan respeto a los mayores, compromiso, disciplina, tolerancia, sacrificio y amor por nuestras tradiciones” ha afirmado Celma.

El dirigente popular ha asegurado que esta negativa del PSOE es parte de una operación política e ideológica mucho más amplia contra la fiesta de los toros impulsada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el Gobierno de España. “Una estrategia para arrinconar y hacer desaparecer la tauromaquia de la vida pública”, ha declarado.

En este sentido, Celma ha afirmado que “la Diputación Provincial de Zaragoza está siguiendo un guion para acabar con los toros en nuestra provincia”.

Ha criticado especialmente la gestión realizada por la DPZ en torno a la Plaza de Toros de Zaragoza, afirmando que “la Feria de San Jorge no se celebró por la incapacidad de la DPZ para sacar adelante los pliegos de gestión a tiempo pese a que sabían desde hace meses que tenían que hacerlo”.

La plaza de toros de Zaragoza. E.E.

Asimismo, Celma ha señalado que los nuevos pliegos para la gestión de la plaza “no valoran ni la calidad de los espectáculos, ni el número de festejos, ni las ganaderías aragonesas, ni las preferencias de los aficionados de Zaragoza”.

Ramón Celma ha querido destacar también la importancia económica, social y territorial que tiene la tauromaquia para Zaragoza y Aragón. “La tauromaquia genera empleo, actividad económica y mantiene vivas muchas tradiciones populares de nuestros pueblos. Negar esa realidad es vivir completamente alejado de la sociedad y de nuestras raíces”, ha señalado.

La DPZ responde

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha criticado “el desvarío, la mala fe y el oportunismo barato” del PP con la plaza de toros de La Misericordia.

Ha recordado, además, que los populares “no pueden dar lecciones a nadie porque hicieron la peor gestión en la historia del coso zaragozano” durante la presidencia de Luis María Beamonte. Además, les ha recordado que entonces “el PSOE estuvo a su lado y ahora el PP lo único que hace es criticar sin hacer ni una sola propuesta”.

“El desvarío de hoy del señor Celma acusándonos de tener un plan para acabar con los toros en connivencia con el Gobierno de España solo se entiende desde la mala fe, la falta de escrúpulos y las ganas de que le hagan un poco de casito”, ha lamentado Sánchez Quero.

Ha denunciado así “la deriva de crispación del Partido Popular, que esta vez no ha dudado en utilizar las medallas de Santa Isabel, el máximo galardón que concede la DPZ, para seguir generando polarización y enfrentamiento”.

Desde la DPZ señalan que el reglamento establece que las medallas de Santa Isabel, el galardón más alto que concede la DPZ, se otorga a “personas o entidades que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones” y “las escuelas taurinas, siendo muy respetables y haciendo una gran labor, no cumplen ese requisito”, ha declarado Sánchez Quero.

Sin embargo, lamenta que al grupo popular “les ha dado igual y han propuesto darles el galardón para generar ruido y polémica a costa de desprestigiar las medallas de Santa Isabel y a la propia Diputación de Zaragoza”.

Con respecto al nuevo pliego para alquilar la plaza de la Misericordia, el presidente de la DPZ ha señalado que “no es el que quería la Diputación, sino el que la Diputación se ha visto obligada a sacar para garantizar que haya toros para el Pilar”.

“El señor Celma también sabe perfectamente que sacamos un pliego que obligaba a traer a las primeras figuras del toreo pero nos lo paralizaron los empresarios de ANOET”, ha concluido.

Sobre que las escuelas taurinas no puedan acceder a la plaza de toros, el presidente ha destacado que la Escuela Taurina de Zaragoza Torrero-El Carmen utiliza el patio de caballos para entrenar.

"Compromiso firme"

Sánchez Quero ha aclarado, además, que la DPZ propuso a la Escuela Taurina Mar de Nubes un convenio de colaboración para que sus alumnos pudieran acceder al ruedo. “No quisieron aceptarlo alegando que lo condicionábamos a que estuviera cubierta la plaza de conserje de la plaza, pero es que tiene que ser el conserje quien les dé acceso al ruedo”, ha explicado el presidente.

El presidente también ha querido dejar claro que “la Diputación de Zaragoza mantiene su compromiso firme con la tauromaquia”. Ha señalado que la DPZ invierte más de 300.000 euros en el mantenimiento de la plaza de La Misericordia y que está redactando un plan director para renovar la cubierta, la accesibilidad y las gradas de la plaza.