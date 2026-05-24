Zaragoza Florece alcanza cifras de record con casi 400.000 visitantes: "Es uno de los eventos más queridos"

Un Zaragoza Florece de récord. Así lo avalan los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Zaragoza que cifran en 395.000 visitantes en cuatro días de festival floral, musical y gastronómico.

Las grandes cifras han venido impulsadas por las buenas temperaturas que esta semana han hecho que la capital aragonesa viva ya en un clima de verano.

"Zaragoza Florece ha vuelto a demostrar que es uno de los eventos más queridos y esperados por los zaragozanos, además de un motor indiscutible para nuestra economía, el comercio y el turismo", ha valorado la consejera de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

Ante los grandes números Gaudes ha señalado que se han "superado con un gran éxito": "La ampliación de los espacios y la creación de nuevas zonas ha permitido que estos casi 395.000 visitantes hayan podido disfrutar de una experiencia fluida, cómoda y segura”.

Gaudes ha querido también poner en valor el impacto de la muestra más allá del recinto principal: “Zaragoza se ha situado ya en el mapa de las grandes ciudades y es, en concreto, una capital de prestigio en el panorama del arte floral. Este ecosistema de grandes eventos que puebla nuestro calendario sirve como un revulsivo extraordinario para todos los sectores de la ciudad”.

La afluencia a Zaragoza Florece 2026 ha sido masiva y constante a lo largo de sus cuatro jornadas siendo este sábado el mayor récord de afluencia en un solo día de las seis ediciones al alcanzar los 159.000 visitantes.

Además, el jueves se registraron cerca de 41.000 asistentes, el viernes se superaron los 62.000 y este domingo se espera cerrar con un tránsito cercano a las 133.000 personas, según los datos proporcionados por el Consistorio.

Debido a las altas temperaturas registradas durante estos días en la capital aragonesa, la mayor concentración de visitantes se ha producido principalmente en dos franjas horarias muy marcadas: desde la apertura del recinto hasta las 13.00, y desde las 18.30 hasta el cierre diario del festival.

“El público ha sabido adaptar sus visitas para disfrutar de las instalaciones florales, la gastronomía y los conciertos evitando las horas de mayor insolación”, ha apuntado Tatiana Gaudes.

“Con los datos de esta sexta edición, el festival suma ya la impresionante cifra de 1.955.000 asistentes a lo largo de su historia. La progresión demuestra cómo el evento ha sabido fidelizar a su público y atraer cada año a nuevos visitantes de fuera de la ciudad”, ha remarcado la consejera, quien ha recordado que en la primera edición de 2021 hubo 175.000 visitantes y el año pasado ya se habían superado los 360.000.

600 personas para levantar el festival

Para hacer que el festival cobre vida, más de 600 personas han participado en esta edición en diferentes niveles y cometidos.

En el ámbito técnico y de infraestructuras, el evento ha requerido la labor coordinada de 16 personas en tareas de organización, 32 operarios de Brigadas Municipales de Arquitectura encargados del montaje y desmontaje de estructuras, y más de 30 efectivos de Parques y Jardines activos durante todo el fin de semana.

Este despliegue logístico se ha completado con 16 profesionales de limpieza de empresas auxiliares —sumados a las contratas habituales—, 25 efectivos de seguridad privada en estrecha colaboración con la Policía Local, 69 voluntarios y un imprescindible equipo de 83 profesionales de montaje y logística pesada (stewards y local crew).

Con el cierre de puertas previsto para la medianoche de este domingo, el Ayuntamiento de Zaragoza y la organización comienzan ya a trabajar en la séptima edición, con el reto de mantener la excelencia y seguir haciendo de Zaragoza la capital indiscutible de la primavera y el arte floral contemporáneo.