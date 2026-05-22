Multan con 600 euros a un bar con decoración "ostentosa" en un mítico centro comercial de Zaragoza

El local Santissimo, en el centro comercial del Caracol en paseo de la Independencia, ha vuelto a ser sancionado por la gerencia de Urbanismo.

En esta ocasión, la multa de 600 euros no tiene que ver con su decoración "ostentosa" -por la que le sancionaron la vez anterior- sino con las medidas de prevención, o más bien por la falta de ellas.

Este local de noche, conocido por su decoración llamativa y exótica, también fue sancionado hace un año carecer de licencia urbanística y de funcionamiento. Una multa que se le impuso tras varios expedientes acumulados y que alcanzó los 3.200 euros.

Puerta de entrada al local, ubicado en el centro comercial del Caracol. E.E Zaragoza

Aunque este no ha sido el único local de ocio nocturno que ha recibido la mirada crítica del Ayuntamiento. Hasta siete bares de noche han iniciado un procedimiento sancionador (que podría recaer en multa o no) por causar ruidos y molestias.

Dos de ellos se encuentran, precisamente, en una zona donde más quejas se han dado por este asunto. En la calle Francisco de Vitoria, en la denominada 'Zona', los locales Amour Night y Level podrían ser sancionados por superar el nivel de ruido permitido.

En el caso de Amour Night sobrepasó el límite en 2,5 decibelios, mientras que Level en hasta 4,8 decibelios por encima de lo permitido por la normativa.

Ordenanza de ruidos

Precisamente, en Zaragoza el nivel de ruido máximo permitido se regula mediante la Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento. Los límites generales en zonas residenciales son de 45 decibelios durante la noche (medidos en el interior de las viviendas).

También en el Casco se han detectado este tipo de problemas de ruido. Los locales de ocio nocturno que podrían ser sancionados también por este motivo son el bar Moogli (en la calle Santa Isabel) y el pub Mapache (en la calle Contamina).

Según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, habrían superado, respectivamente, en 8,33 y 12,73 decibelios lo permitido por la normativa casi superando los 60 decibelios en el caso de Mapache.

Aunque el ruido no es el único motivo por el que se sanciona a este tipo de locales. También alargar el cierre más de lo debido puede acarrear 600 euros de multa. Es el caso de el bar con música Tropical, ubicado en la calle Murallas Romanas, donde por bajar la persiana 40 minutos más tarde ha salido caro.