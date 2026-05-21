Polémica en Zaragoza por una nueva concesión "a dedo" en Giesa: "¿Por qué no hacen ustedes una licitación pública?"

La Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge, Linterna Mágica o la escuela de cine Buñuel son algunas de las entidades públicas y privadas con las que "se han mantenido numerosos contactos" como posibles interesadas para gestionar la formación de Distrito 7.

Así lo ha explicado este jueves el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, durante la comisión de su área donde, además, ha avanzado que "fruto de estas conversaciones se ha diseñado un modelo de colaboración público-privada para realizar una concesión demanial que se pondrá en marcha próximamente" y que se mantiene la fecha de septiembre de 2026 para la apertura de Distrito 7.

Unas palabras que han caldeado aún más el ambiente del salón de plenos que, ya de por sí, estaba elevado en la comisión de Presidencia esta mañana. La portavoz de Vox, Eva Torres, se ha llevado poco más que las manos a la cabeza y ha exigido saber por qué motivo "no se hace una licitación pública" de todo lo relacionado con la formación en Giesa.

"¿Lo ha dicho, no? ¡No vaya a ser que esté yo aquí inventándome las cosas!", ha preguntado a la bancada de la izquierda para confirmar sus sospechas. Tras esto, no ha dudado en dirigirse de nuevo a Lorén para cuestionarle si "no sería mucho más transparente que hicieran una consulta de mercado". "¡Que esto es a dedo! Espero, por favor, que nos explique todo este proceso que están haciendo ustedes. No puede presumir, consejero, de transparencia", ha reclamado, y advertido, la concejal.

Y este posible paso, unido a los dados antes en el resto de concesiones, ha acabado por colmar la paciencia del concejal socialista Horacio Royo. "Ustedes atacan directamente al interés público", ha denunciado el edil, acusando al Gobierno municipal de iniciar un proyecto de 20 millones "sin un informe de viabilidad económico y financiero".

"Aquí hay algo raro", ha insistido Royo, para asegurarle a Lorén que su partido "va a dejarse el alma en que esto no siga adelante". Aunque sea a través de los juzgados.

Y es que, tras darse a conocer que al igual que con los platós el concurso para la gestión de la zona de restauración quedó desierto, el grupo socialista exigió de nuevo a la alcaldesa, Natalia Chueca, que rectificara con "la chapuza de Giesa".

Y lo hizo, además, presentando un recurso administrativo de reposición contra el acuerdo del Gobierno municipal del pasado 30 de abril, en el que se adjudicaba "a dedo" la concesión demanial de los platós de Distrito 7 a la única empresa que se presentó al concurso, pese a que esta entregó tarde la documentación.

El PP ve esta insistencia por parte del PSOE como un "intento de bombardeo" a un proyecto que, según Lorén, será "un gran negocio para nuestros jóvenes y su futuro". "Está validado por fondos europeos, por los vecinos y, además, la obra va en plazo. Sorprende que ustedes sigan intentando entorpecerlo", ha reclamado el concejal de Presidencia.