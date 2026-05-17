Beatriz y Loreto ya son "orgullosas" agentes de Policía Local de Zaragoza: "Ha supuesto mucho sacrificio y esfuerzo"

Fue en septiembre cuando 104 agentes comenzaron su formación en la Academia de Policía Local de Zaragoza. La hornada más grande hasta la fecha y de la que forman parte Beatriz Molina (39 años) y Loreto García (23).

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN las ha seguido en este camino en el que las ha visto evolucionar y elegir su camino dentro del cuerpo.

Unas conversaciones nerviosas en noviembre que evolucionaron a muchas ganas de aprender cuando se les visitó en abril en plena formación práctica. Este jueves cerraron un camino de "esfuerzo y orgullo" con la entrega de sus despachos y pudiendo decir que "ya somos policías locales de Zaragoza".

En perspectiva, miran atrás y ven cómo estos nueve meses de estudio y práctica "han valido la pena".

"Ha sido un camino de mucho esfuerzo y sacrificio que solo los opositores y nuestras familias que están siempre apoyándonos sabemos bien", señala visiblemente emocionada Beatriz mirando de reojo a sus padres que no pueden estar más orgullosos. Y es que su hija ya viene de patrullar pero en Monzón y ahora salta a la gran ciudad en un día que define con una palabra: emoción.

Una visión que también comparte su compañera Loreto que ve en lo cierto las palabras que comentaron en sus primeros días donde señalaron que era una formación "más complicada" de lo que pensaban. Nueve meses después vuelve a reiterar que ha sido un proceso "complicado y de esfuerzo" aunque también ve el lado bueno.

"Pasar por la Academia ha sido increíble porque aprendes muchísimo y sales muy bien formado", destaca con la cabeza bien alta.

Lanzamiento de gorras en la entrega de despachos de la Policía Local de Zaragoza EFE

Esta joven agente viene con la idea de ser Policía Local desde niña y con su título de Bachillerato bajo el brazo se lanzó a preparar la oposición por lo que vivir la entrega de despachos ha supuesto para ella un día de "orgullo" y de sueño cumplido. Por lo que ahora tiene claro que "toca poner en práctica todo lo aprendido".

Estas dos agentes junto a sus 102 compañeros han completado una formación exhaustiva compuesta por 800 horas de formación teórica hasta el mes de marzo que dio pie a las prácticas en las que han rotado por el Sector Norte, Sur y Centro, la central operativa del 092 y la Policía Judicial de la Policía Local. Si la teoría supuso un esfuerzo mayor ante la carga de estudio, las prácticas fueron recibidas con los brazos abiertos como bien señalaron con anterioridad a este diario.

Su vocación de ayudar y servir al ciudadano supuso para ellas un enriquecimiento para sus habilidades: "El poder ayudar a los demás yo con eso me voy feliz a casa", resaltaba Loreto sobre su paso por la formación práctica.

El futuro de Loreto y Beatriz

Con el cierre de esta etapa en la Academia viene la decisión de cuál es el camino a seguir dentro del cuerpo policial. En noviembre ambas tenían muy claro su destino: la Unidad de Apoyo Operativa (UAPO). Si bien las dudas le entraron a una Beatriz indecisa que confesaba en abril que no lo tenía nada claro y estaba esperando a pasar por la Unidad de Motoristas.

Loreto lo tiene claro: "Me ratifico en mi decisión del inicio. No ha cambiado nada ya que mi sitio está en el Sector Centro donde quiero ejercer y velar por los demás", admite con una gran sonrisa.

Una emoción que comparte Beatriz, que a pesar de las dudas, su destino será el Sector Norte, en la margen izquierda de la ciudad. Una decisión de la que confiesa "no puedo estar más contenta".