El parque Bruil ya está listo para los vecinos de Zaragoza: estas son las horas en las que estará abierto a los ciudadanos

El Parque Bruil vuelve a abrir sus puertas este viernes, tras la finalización de las actuaciones emprendidas durante los últimos meses para restablecer la salubridad, limpieza y funcionalidad de este emblemático espacio verde de Zaragoza.

La intervención, declarada "urgente" el pasado diciembre, "ha permitido revertir una situación de insalubridad que afectaba tanto a las zonas ajardinadas como al mobiliario urbano y que suponía un riesgo para la salud pública".

Así lo han explicado esta mañana el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, quienes han señalado que, desde que se empezaron los trabajos, los servicios municipales han desarrollado un plan integral que ha incluido limpieza a fondo, retirada de residuos y enseres, desratización, desinsectación y trabajos de rehabilitación del arbolado, zonas verdes, riego y elementos de uso común.

También han añadido que se ha renovado la zona de juegos infantiles y se ha incorporado nueva señalética.

Horario del parque

La reapertura del Parque Bruil se acompaña de un nuevo régimen de uso que tiene como objetivo preservar las condiciones recuperadas y garantizar la sostenibilidad del espacio a largo plazo.

A partir de este viernes, el horario general del parque será de 7.00 a 00.30, ampliándose hasta las 2.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos. Fuera de estos tramos, el parque permanecerá cerrado "para facilitar su correcta conservación y el descanso vecinal", han explicado los concejales.



Asimismo, la suelta de perros se limitará a la zona más próxima al río Huerva, quedando excluidas las áreas deportivas, los espacios lúdicos y las zonas de juegos infantiles, en coherencia con la normativa municipal vigente.

Esta delimitación responde a la necesidad de equilibrar los diferentes usos del parque, favorecer la convivencia y minimizar el impacto sobre las zonas más sensibles.



Los servicios municipales de Infraestructura Verde, Limpieza Pública y Salud Pública, junto con la Policía Local, serán los encargados de velar por el cumplimiento del régimen de uso y por la adecuada conservación del espacio. En los próximos días se instalará la nueva señalización informativa, que incluye un cartel con las normas básicas de acceso y uso.



La reapertura coincide además con la inauguración del nuevo kiosco–terraza, que abrirá sus puertas este domingo y que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los visitantes del parque, contribuyendo a dinamizar este renovado espacio verde de la ciudad.