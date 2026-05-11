Zaragoza estrecha aún más lazos con China con un acuerdo que busca atraer "talento y profesionales"

La alcaldesa y su homólogo asiático, Zhu Linsen, han suscrito el acuerdo, este lunes, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza sigue estrechando lazos con el gigante asiático, que parece haberse convertido ahora en un fiel aliado económico y comercial para los de Natalia Chueca.

Una gran relación internacional que viene dándose desde 2024, cuando se formalizóla primera conexión entre Zaragoza y la ciudad china de Lishui a través de un memorando de entendimiento. Aquel acuerdo ya sentó las bases para fomentar intercambios y cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la cultura, la educación, el turismo, la ciencia y tecnología, el deporte, la salud y las industrias culturales.

Ahora avanza y se refuerza con la firma este lunes entre la alcaldesa, Natalia Chueca, y su homólogo Zhu Linsen, de un Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Comercial entre ambas ciudades que va a profundizar en las relaciones amistosas y la cooperación práctica en ámbitos estratégicos.

Pero, ¿en qué consiste exactamente? El documento, según lo ha explicado la regidora, establece la creación de un mecanismo permanente de cooperación económica y comercial basado en los principios de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común.

Lo que se busca con esto es fomentar el intercambio empresarial, la colaboración tecnológica y la cooperación en inversiones vinculadas a sectores como la tecnología verde, la fabricación inteligente, los productos agrícolas ecológicos y el turismo cultural. Es decir, "atraer talento y profesionales a Zaragoza", ha resumido la regidora.

Este nuevo paso institucional permite a Zaragoza "reforzar su estrategia de alianzas internacionales con China mediante una rúbrica que potencia el primer documento formal suscrito en octubre de 2024 entre Natalia Chueca y el entonces alcalde de Lishui, Wu Shunze. Aquel acuerdo ya sentó las bases para fomentar intercambios y cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la cultura, la educación, el turismo, la ciencia y tecnología, el deporte, la salud y las industrias culturales.

En 2024, la alcaldesa ya destacó el interés estratégico de Lishui por tratarse de una ciudad con un modelo de consolidación poblacional especialmente atractivo y con importantes políticas medioambientales y de desarrollo sostenible que conectan con proyectos impulsados actualmente en Zaragoza, como la transformación de corredores verdes urbanos o el desarrollo de comunidades energéticas y producción fotovoltaica municipal.

Según Natalia Chueca, "este nuevo Acuerdo Marco con la ciudad de Lishui supone un paso más en una estrategia internacional que buscamos en el Ayuntamiento de generar resultados reales para nuestra ciudad: inversión, empleo, innovación y nuevas alianzas empresariales. Queremos seguir fortaleciendo esos vínculos desde una visión moderna de la cooperación internacional, centrada en sectores como la tecnología verde, la fabricación inteligente, la logística, la innovación y la cultura. Zaragoza ofrece estabilidad institucional, talento, capacidad logística y una clara apuesta por atraer inversión de calidad y construir alianzas duraderas".

La reunión que ambas partes han mantenido se enmarca en una visita institucional de cuatro días que propuso la alcaldesa a través de una invitación formal enviada el pasado mes de abril. La delegación china está encabezada por el alcalde Zhu Linsen y cuenta también con la presencia de She Xiaojun, alcalde del Condado de Qingtian, una subdivisión administrativa de Lishui; Wang Shiqiang, miembro de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Lishui; Chen Maorong, director de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores; Ji Gaofeng, director del Centro de Desarrollo Deportivo de Lishui; y Lan Xuejun, subdirector de la Oficina de Economía y Tecnología de la Información.

"Más de 6.100 chinomaños"

La relación entre Zaragoza y Lishui cuenta con una importante base social y humana. "Más de 6.100 chinomaños residen actualmente en la ciudad, dentro de una comunidad que supera las 160.000 personas a nivel nacional. Una parte muy significativa de esta población procede precisamente de la provincia china de Zhejiang y, especialmente, de áreas vinculadas a Qingtian y Lishui", ha detallado Chueca.

Lishui está situada al suroeste de la provincia de Zhejiang y cuenta con una población aproximada de 2,5 millones de habitantes en su núcleo administrativo (siendo 9 millones de habitantes en el conjunto de su área prefectural).

La ciudad presenta un elevado potencial estratégico para Zaragoza por la presencia de población originaria de Lishui y Qingtian en Aragón, la existencia de redes empresariales y familiares ya consolidadas, y la capacidad que tiene Lishui para actuar como puente económico hacia mercados internacionales vinculados al comercio exterior y la diáspora europea. Además, Lishui comparte con Zaragoza intereses comunes en sostenibilidad, logística, agroalimentación, turismo cultural y cooperación educativa.

Lishui se ha convertido además en uno de los ejemplos del nuevo modelo de cooperación internacional impulsado por Zaragoza con ciudades chinas. Superando los antiguos hermanamientos, más simbólicos, Natalia Chueca está apostando por relaciones enfocadas a resultados económicos, empresariales y estratégicos bilaterales. La ciudad china ha construido buena parte de su identidad internacional alrededor de la sostenibilidad y la denominada economía verde, siendo conocida como la "Green Valley of Zhejiang".

Desde 2023, siguiendo la estrategia marcada por la alcaldesa de Zaragoza, la ciudad ha intensificado su presencia institucional y económica en el país asiático mediante acuerdos concretos con ciudades y regiones estratégicas. Uno de los ejemplos más destacados ha sido Jiaxing, ciudad con la que Zaragoza firmó un acuerdo de cooperación en junio de 2023 y que ya ha comenzado a generar resultados tangibles mediante encuentros empresariales, contactos comerciales e implantaciones industriales vinculadas a sectores como la fabricación inteligente, la energía solar o la logística internacional.

Existen también otros ejemplos, como los acuerdos con ciudades como Nanjing o Weihai, que han permitido abrir nuevas vías de colaboración relacionadas con la inversión, la innovación, el turismo, la educación y las relaciones empresariales, reforzando el posicionamiento internacional de Zaragoza como plataforma logística, tecnológica y económica del sur de Europa conectada con Asia.