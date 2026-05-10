Más de 3.200 personas llenan de solidaridad el parque Grande en la XII carrera de Atades

Más de 3.200 personas han participado este domingo en la XII Carrera Solidaria de Atades, celebrada en el Parque Grande José Antonio Labordeta en una jornada marcada por el deporte, la inclusión y el ambiente festivo familiar.

La prueba principal, de 5K, ha arrancado a las 9.30 con un emotivo pistoletazo de salida protagonizado por los niños de los centros de atención temprana y postemprana de Atades y Espacio Atemtia. Minutos antes, a las 9.15, se ha celebrado la salida de honor bajo el arco principal del evento.

Una hora más tarde, a las 10.30, ha comenzado la carrera 1K, dirigida especialmente a familias y participantes de todas las edades. Los más pequeños han podido disfrutar además de una mañana repleta de actividades de animación, con cabezudos, pintacaras, talleres infantiles y música de batukada.

Tras la celebración de ambas pruebas, la organización ha realizado la entrega de premios a los ganadores y un sorteo de regalos entre los asistentes.

La Carrera Solidaria de Atades se ha consolidado como el principal evento deportivo anual de la entidad, una asociación de familias dedicada a apoyar a personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. La cita combina cada año deporte y solidaridad con el objetivo de fomentar la inclusión social y sensibilizar a la ciudadanía.