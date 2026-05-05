Multan con 600 euros a una de las cafeterías más conocidas de Zaragoza: es popular por sus productos de especialidad

Zaragoza cuenta con una amplia y sorprendente oferta gastronómica que va mucho más allá de la buena mesa. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un auge de locales que destacan no solo por sus sabores, sino también por el cuidado y el mimo hacia sus productos.

Comer, cenar o tomarse un café en Zaragoza puede convertirse en toda una experiencia sensorial, donde los sabores contribuyen atransportar al cliente a otros lugares del mundo.

Y es precisamente por estos detalles por los que los locales saltan a la fama. Aunque a veces un pequeño descuido puede suponer ganarse otro tipo de popularidad.

Es el caso de Acho Coffee, la cafetería más popular de la ciudad actualmente que destaca no solo por su café de especialidad, sino también por el buen ambiente del local y el trato del personal hacia la clientela.

Aunque su buena fama no es solo hacia sus productos sino que su calidad ha logrado también poner en el mapa a Zaragoza en todo el mundo. Y es que este pequeño local, ubicado en la calle Manuela Sancho, ha logrado meterse durante dos años consecutivos en la lista de The Best Coffee Shops.

Sanciones

No obstante, esta semana el nombre del local ha salido también en otra lista menos positiva: en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo celebrada este lunes en el Ayuntamiento. Según se señala, el dueño del local podría hacer frente a más de 600 euros de sanción por no cumplir con las medidas de prevención que rige la normativa municipal.

Eso sí, no ha sido el único establecimiento conocido en recibir una multa por infringir las normas. El Pepinillo, un bar de la calle San Miguel, recibirá la misma sanción económica aunque en su caso por "dedicación distinta" del local. Es decir, que realizaba una actividad que no correspondía con la licencia del local.

Bastante más tendrá que pagar el dueño de la casa de apuestas Versus Apuestas, ubicada en la calle Pedro de Luna. En total, la multa asciende hasta 2.101.000 euros y el motivo que se señala en el orden del día es que sobrepasó casi 5 horas el horario permitido por la normativa.